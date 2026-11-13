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Lê Quang Liêm đánh bại Đại kiện tướng hạng 9 thế giới

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

Đại kiện tướng số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm trải qua 2 ngày thi đấu thành công tại Giải cờ vua toàn năng thế giới ở nội dung cờ bán tiêu chuẩn, sau khi đánh bại kỳ thủ hạng 9 thế giới Vincnet Keymer.

Lê Quang Liêm đánh bại Đại kiện tướng hạng 9 thế giới - Ảnh 1.

Lê Quang Liêm (trái) đánh bại kỳ thủ trẻ người Đức Vincent Keymer với tỉ số 4-1 sau 2 ván đấu - Ảnh: Total Chess

Khuya 12-11, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm tiếp tục nối dài mạch trận thăng hoa tại Giải vô địch cờ vua toàn năng thế giới (Total Chess World Championship Tour Pilot 2026) khi xuất sắc đánh bại ngôi sao người Đức Vincent Keymer - người đang xếp hạng 9 trên bảng xếp hạng thế giới FIDE.

Giới chuyên môn từng dự báo một trận đấu khó khăn cho đại diện Việt Nam khi đối thủ của anh là tài năng trẻ nằm trong top 10 thế giới.

Tuy nhiên, bằng bản lĩnh dày dạn và sự chuẩn bị chiến thuật, Đại kiện tướng Lê Quang Liêm đã kiểm soát hoàn toàn thế trận sau cả hai lượt ván đấu nội dung bán tiêu chuẩn.

Ở ván lượt đi nắm lợi thế cầm quân trắng, Quang Liêm chơi chặt chẽ và trừng phạt chính xác sai lầm của Keymer ở giai đoạn trung cuộc.

Sau khi tạo dựng được ưu thế, kỳ thủ Việt Nam chuyển hóa mượt mà sang thế cờ tàn xe để buộc đối thủ phải chấp nhận thất bại, bỏ túi trọn vẹn 3 điểm.

Bước sang ván sau cầm quân đen, Quang Liêm thậm chí còn suýt tạo nên một chiến thắng tuyệt đối nữa khi liên tục dồn ép kỳ thủ sinh năm 2004 vào thế chống đỡ vất vả.

Dù vậy, ở nước đi thứ 51 mang tính bước ngoặt, quyết định phong hậu thứ hai của anh bị máy tính đánh giá là thiếu chính xác, mở ra khe hở để Vincent Keymer tận dụng cơ hội thoát thua ngoạn mục và giữ lại 1 điểm.

Khép lại lượt trận thứ hai với 1 thắng và 1 hòa, Lê Quang Liêm tiếp tục duy trì thành tích bất bại ở nội dung cờ bán tiêu chuẩn và xếp thứ 2 bảng B với 8 điểm.

Anh hiện kém ngôi đầu của Siêu đại kiện tướng Fabiano Caruana 2 điểm, sau khi kỳ thủ số 3 thế giới xuất sắc khuất phục thần đồng Ấn Độ Rameshbabu Praggnanandhaa ở cả hai ván đấu.

Tại lượt trận tiếp theo, Lê Quang Liêm sẽ bước vào màn so tài đáng chờ đợi với Richard Rapport - kỳ thủ giàu tính đột biến đang xếp hạng 30 thế giới của FIDE.

Lê Quang Liêm đánh bại Đại kiện tướng hạng 9 thế giới - Ảnh 3.Lê Quang Liêm thắng trận ra quân tại Giải cờ toàn năng thế giới

Rạng sáng 12-11, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm có trận thắng đầu tiên ở nội dung cờ bán tiêu chuẩn tại Giải cờ vua toàn năng thế giới (Total Chess World Championship Tour Pilot 2026).

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TUẤN LONG
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    Chủ đề: Total Chess Vincent Keymer cờ vua Lê Quang Liêm cờ

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