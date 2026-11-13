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'Những bông hoa nở muộn' của làng cờ vua Việt Nam

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

Đại kiện tướng Nguyễn Đức Hòa và nữ Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm đang là 2 cái tên khiến người hâm mộ cờ vua Việt Nam chú ý khi đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong tháng vừa qua.

'Những bông hoa nở muộn' của làng cờ vua Việt Nam - Ảnh 1.

Đại kiện tướng Nguyễn Đức Hòa (trái) thi đấu với phong độ cao trong thời gian vừa qua - Ảnh: ChessExplorer PH

Giữa làn sóng trỗi dậy của những tài năng trẻ thuộc thế hệ Gen Z, làng cờ vua Việt Nam trong một tháng vừa qua được chứng kiến những khoảnh khắc tỏa sáng đến từ hai kỳ thủ kỳ cựu của làng cờ Việt Nam: Đại kiện tướng Nguyễn Đức Hòa (37 tuổi) và nữ Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm (39 tuổi).

Với Đại kiện tướng Nguyễn Đức Hòa - cái tên của anh có thể xa lạ với nhiều khán giả trẻ hiện nay, nhưng với người hâm mộ cờ vua Việt Nam lâu năm, đây từng là một trong những kỳ thủ xuất sắc nhất của cờ vua Việt Nam.

Giành danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế vào năm 2011, kỳ thủ sinh năm 1989 từng thống trị chức vô địch quốc gia 3 năm liên tiếp từ 2012 đến 2014, bên cạnh hai tấm huy chương đồng đồng đội tại giải châu Á.

Dù những năm tháng sau đó anh ít xuất hiện trước truyền thông, niềm đam mê về cờ vua của Đức Hòa chưa bao giờ mất đi.

Bước vào Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2026, Đức Hòa tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất của giải đấu ở nội dung cờ nhanh.

Trải qua 9 ván đấu nghẹt thở, anh thiết lập phong độ hủy diệt với chuỗi trận bất bại, đánh bại nhiều kỳ thủ mạnh.

Đáng nhớ nhất là màn bứt tốc ngoạn mục ở hai ván hạ màn khi anh lần lượt đánh bại Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh và hiện tượng vô địch cờ tiêu chuẩn Trần Đăng Minh Quang để bước lên bục cao nhất.

Ngay sau giải đấu quốc nội, Đức Hòa lập tức lên đường sang Philippines tham dự Giải cờ vua Đông Nam Á mở rộng và tiếp tục giữ vững mạch trận bất bại, xuất sắc giành tấm huy chương bạc cờ tiêu chuẩn danh giá.

Cũng giống như người đồng nghiệp nam, nữ Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm cũng viết nên câu chuyện truyền cảm hứng tuyệt vời về sự bền bỉ.

'Những bông hoa nở muộn' của làng cờ vua Việt Nam - Ảnh 2.

Nữ kỳ thủ Hoàng Thị Bảo Trâm (trái) thi đấu thành công ở 2 giải cờ vua gần nhất trong cả 3 thể loại cờ tiêu chuẩn, nhanh và chớp - Ảnh: ChessExplorer PH

Có được danh hiệu nữ Đại kiện tướng từ năm 2006, Bảo Trâm sở hữu bảng thành tích ấn tượng với 5 lần vô địch quốc gia, từng đoạt huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 cho đoàn TP.HCM và là trụ cột không thể thay thế của đội tuyển Việt Nam khoảng thời gian trước đó.

Ở thời điểm nhiều đồng nghiệp cùng thời đã có những hướng đi mới, cô vẫn miệt mài thi đấu các giải cờ vua được tổ chức ở trong nước và quốc tế.

Tại Giải vô địch xuất sắc quốc gia 2026 vừa qua, Bảo Trâm thi đấu thăng hoa và bảo toàn thành tích bất bại qua 9 ván với 7 chiến thắng cùng 2 trận hòa để giành tấm huy chương vàng.

Tiếp đà hưng phấn tại giải Đông Nam Á mở rộng ở Philippines, nữ kỳ thủ Việt Nam liên tiếp vượt qua các đối thủ sừng sỏ trong khu vực, hoàn tất cú đúp huy chương vàng ở cả hai nội dung cờ nhanh và cờ chớp.

Thành tích của Nguyễn Đức Hòa và Hoàng Thị Bảo Trâm không đơn thuần là những tấm huy chương bổ sung vào bảng thành tích, mà còn đó là sự đam mê và bền bỉ không có giới hạn tuổi tác.

'Những bông hoa nở muộn' của làng cờ vua Việt Nam - Ảnh 4.Nữ kỳ thủ Việt Nam lập cú đúp HCV tại giải cờ Đông Nam Á

Khép lại Giải vô địch cờ vua Đông Nam Á vào tối 9-11, nữ Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm trở thành gương mặt chói sáng nhất của cờ vua Việt Nam sau những ngày tranh tài ở cả ba nội dung cờ tiêu chuẩn, chớp và nhanh.

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TUẤN LONG
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    Chủ đề: cờ Nguyễn Đức Hoà Hoàng Thị Bảo Trâm cờ vua Lê Tuấn Minh

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