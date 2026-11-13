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Nhật Bản hủy trận giao hữu với tuyển Việt Nam

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Nhật Bản vào cuối năm không thể diễn ra, sau khi Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) thông báo hủy trận giao hữu ngày 30-12.

Nhật Bản hủy trận giao hữu với tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam lỡ cơ hội đá giao hữu với Nhật Bản vào cuối năm - Ảnh: ANH KHOA

Ngày 13-11, JFA thông báo hủy trận đấu với tuyển Việt Nam thuộc Kirin Challenge Cup 2026 tại sân Panasonic Stadium Suita, Osaka. Đây vốn là cuộc tập dượt giúp tuyển Nhật Bản chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2027 ở Saudi Arabia.

Theo JFA, quyết định xuất phát từ việc Asian Cup bị hoãn, khiến kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển cần được xem xét lại. Sau khi đánh giá tổng thể, liên đoàn quyết định hủy trận đấu đã công bố hôm 15-10.

Trước đó ngày 3-11, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thông báo chuyển Asian Cup từ thời gian 7-1 đến 5-2-2027 sang 23-12-2027 đến 21-1-2028. Khung thời gian mới được trình FIFA phê duyệt.

AFC giải thích diễn biến tình hình khu vực Tây Á gây khó khăn lớn về hậu cần và gián đoạn đi lại, khiến giải không thể tổ chức theo kế hoạch ban đầu.

Theo lịch cũ, trận giao hữu ngày 30-12 diễn ra chỉ 8 ngày trước khi Asian Cup khai mạc, phù hợp làm bước chạy đà cuối cùng.

Tuy nhiên khi giải bị lùi gần một năm, khoảng cách giữa trận giao hữu với giải đấu chính thức thay đổi hoàn toàn. Mục tiêu chuẩn bị ngay trước Asian Cup vì thế không còn phù hợp với thời điểm tổ chức ban đầu.

Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto bày tỏ tiếc nuối vì không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Ông cho biết liên đoàn từng xem trận đấu là cơ hội quan trọng để nâng cao sức mạnh đội tuyển, nhưng phải cân nhắc lại toàn bộ hoạt động sau quyết định hoãn Asian Cup.

- Ảnh 3.Đình Bắc tiếp tục làm đội phó tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam bầu ban cán sự mới trong dịp FIFA Days tháng 11-2026, trong đó Thành Chung làm đội trưởng, Đình Bắc cùng Minh Khoa làm đội phó.

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THANH ĐỊNH
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    Chủ đề: U23 VIỆT NAM việt nam tuyển Việt Nam Đình Bắc

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