Trùng với Asian Cup 2027, U23 châu Á 2028 rơi vào thế khó

Olaha Mạnh Đức (giữa) ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho tuyển Việt Nam - Ảnh: MINH ĐỖ

Theo lịch trình ban đầu, Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào tháng 1. Tuy nhiên, do tình hình bất ổn tại Tây Á, AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) đã quyết định dời giải đấu này sang tháng 12.

Hai giải đấu quan trọng trùng lịch

Cụ thể, Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 23-12-2027 đến 21-1-2028. Điều đáng nói là lịch trình mới của giải đấu lớn nhất châu Á dành cho cấp độ đội tuyển quốc gia lại trùng với lịch thi đấu của vòng chung kết U23 châu Á 2028 (diễn ra từ ngày 4-1 đến 22-1 tại Nhật Bản).

U23 châu Á 2028 chỉ là giải đấu trẻ, thoạt nhìn chẳng liên quan gì đến Asian Cup 2027 vốn dành cho tuyển quốc gia. Nhưng thực tế nếu 2 giải đấu này diễn ra cùng lúc, nhiều đội bóng châu Á sẽ không khỏi "kêu trời".

Nguyên nhân là do U23 châu Á 2028 là giải đấu tuyển chọn 2 đội châu Á mạnh nhất dự Olympic 2028 tại Mỹ. Vì vậy ở sự kiện này, các đội U23 châu Á thường đem quân mạnh nhất tham dự để tranh suất đến Mỹ.

Vấn đề là nhiều cầu thủ U23 của các đội bóng châu Á lại đang là trụ cột ở tuyển quốc gia. Nếu ưu tiên cho tuyển quốc gia dự Asian Cup 2027, nhiều đội tuyển U23 sẽ không thể có thành phần mạnh nhất ở vòng chung kết U23 châu Á 2028.

Phải đổi lịch U23 châu Á 2028

U23 châu Á có thể đổi lịch khi trùng với Asian Cup 2027 - Ảnh: MINH ĐỖ

Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng vòng chung kết U23 châu Á 2028, cũng như mục tiêu và tham vọng của các đội. Ngược lại, các đội bóng lớn châu Á không thể ưu tiên cầu thủ cho đội U23 tranh suất dự Olympic 2028 bởi thành tích của tuyển quốc gia quan trọng hơn tất cả.

Trước sự chồng chéo nghiêm trọng đó, AFC được cho là đang xem xét các phương án dời lịch vòng chung kết U23 châu Á 2028.

Hiện tại có 2 phương án được AFC xem xét cho vòng chung kết U23 châu Á 2028. Phương án thứ 1 là vòng chung kết diễn ra vào tháng 9-2027, tức khoảng 3 tháng sau khi vòng loại khép lại. Nếu phương án này được triển khai, vòng chung kết U23 châu Á 2028 sẽ trùng lịch với SEA Games 2027 tại Malaysia.

Phương án hai là chuyển sang tháng 3-2028, tức khoảng 2 tháng sau Asian Cup 2027 và 3 tháng trước Olympic 2028. Đây là phương án đang được nhiều quốc gia ủng hộ nhưng vấn đề là nhiều đội vẫn khó có lực lượng mạnh nhất. Rất ít CLB nhả quân cho đội tuyển quốc gia rồi lại tiếp tục nhả quân cho đội U23 chỉ trong vòng vài tháng.