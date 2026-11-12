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Lịch trực tiếp Giải U23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Việt Nam gặp Singapore

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Singapore lúc 19h ngày 12-11 trên sân Pleiku, ở lượt trận thứ hai Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Lịch trực tiếp Giải U23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Việt Nam gặp Singapore - Ảnh 1.

Lịch trực tiếp Giải U23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Việt Nam gặp Singapore - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Trận đấu của U23 Việt Nam phát trực tiếp trên VTV6, ứng dụng VTVgo và FPT Play. Trước đó, U23 Thái Lan chạm trán U23 Qatar lúc 15h cùng ngày.

Báo Tuổi Trẻ cũng trực tuyến hai cặp đấu trên, mời bạn đọc đón theo dõi. 

U23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai với tinh thần phấn khởi sau chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan. Nguyễn Minh Tâm lập cú đúp, còn Williams Minh Hoàng ghi bàn từ chấm phạt đền, giúp thầy trò ông Đinh Hồng Vinh có khởi đầu ấn tượng. Với 3 điểm và hiệu số +3, đội chủ nhà đang dẫn đầu bảng.

Trong khi đó, U23 Singapore có 1 điểm sau trận hòa U23 Qatar 0-0. Dù chịu nhiều sức ép, đội bóng đảo quốc sư tử vẫn bảo vệ được khung thành nhờ hàng phòng ngự tập trung.

Nếu tiếp tục giành chiến thắng, U23 Việt Nam sẽ nâng điểm số lên 6, tạo lợi thế trong cuộc đua vô địch trước lượt cuối. Ngược lại, Singapore cũng có cơ hội vượt lên nếu đánh bại đội chủ nhà.

Gia Lai VTV Cup 2026 có 4 đội tham dự, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Sau trận gặp Singapore, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Qatar lúc 19h ngày 14-11.

Đội vô địch nhận 100.000 USD, đội á quân nhận 40.000 USD và đội đứng thứ ba nhận 20.000 USD. Ban tổ chức còn trao các giải thưởng cá nhân.

Lịch trực tiếp Giải U23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Việt Nam gặp Singapore - Ảnh 2.U23 Qatar hòa nhạt nhòa U23 Singapore tại Giải U23 Gia Lai VTV Cup

Chiều 10-11, tại lượt trận đầu tiên Giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai - VTV Cup 2026, U23 Qatar và U23 Singapore để lại một trận đấu không có bàn thắng.

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THANH ĐỊNH
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    Chủ đề: lịch thi đấu u23 gia lai cup u23 gia lai cup U23 U23 VIỆT NAM lịch thi đấu U23

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