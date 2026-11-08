Bảng xếp hạng V-League sau vòng 7: Thể Công - Viettel xuống áp chót - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Tối 8-11, Thể Công - Viettel hòa Thanh Hóa 1-1 trên sân Hàng Đẫy. Một điểm có được không đủ giúp đội bóng áo lính giữ vị trí thứ 12, bởi Hoàng Anh Gia Lai đã đánh bại Hà Nội 2-1 để vượt lên.

Sau 7 trận, Thể Công - Viettel mới thắng 1, hòa 2 và thua 4, giành 5 điểm. Họ ghi được 7 bàn nhưng thủng lưới 11 lần, chỉ hơn đội cuối bảng Thành Phố Đồng Nai một điểm.

Áp lực với Thể Công - Viettel càng lớn khi CLB Thành Phố Đồng Nai vừa có chiến thắng đầu tiên, vượt qua SHB Đà Nẵng 1-0. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai nâng điểm số lên 6, đứng ngay phía trên đội bóng áo lính.

Ở đầu bảng, Thép Xanh Nam Định tiếp tục giữ ngôi số một nhờ chiến thắng 2-1 trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng thành Nam có 16 điểm, ghi 16 bàn và sở hữu hiệu số +10.

Công An Hà Nội vươn lên thứ hai với 14 điểm sau khi thắng Công An TP.HCM 2-1. Sông Lam Nghệ An hòa Hải Phòng 2-2, duy trì thành tích bất bại nhưng lùi xuống thứ ba với 13 điểm.

Ninh Bình cũng có 13 điểm sau chiến thắng 2-1 trước Bắc Ninh, xếp thứ tư do kém hiệu số.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đứng thứ năm với 11 điểm. Hải Phòng và Công An TP.HCM cùng có 10 điểm, lần lượt giữ hai vị trí tiếp theo.

Nhóm giữa bảng gồm Thanh Hóa, Hà Nội và SHB Đà Nẵng cùng có 9 điểm. Bắc Ninh đứng thứ 11 với 8 điểm, hơn Thể Công - Viettel ba điểm.