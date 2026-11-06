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Lịch trực tiếp V-League vòng 7: Công An Hà Nội đấu Công An TP.HCM

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Tâm điểm của vòng 7 V-League 2026-2027 là cuộc chạm trán giữa Công An TP.HCM với Công An Hà Nội lúc 19h15 ngày 7-11.

Lịch trực tiếp V-League vòng 7: Công An Hà Nội đấu Công An TP.HCM - Ảnh 1.

Lịch trực tiếp V-League vòng 7: Công An Hà Nội đấu Công An TP.HCM - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Trận đấu giữa Công An Hà Nội và Công An TP.HCM tại sân Hàng Đẫy được truyền hình trực tiếp trên FPT Play, VTV6, MyTV và TV360. Sau 6 trận ở V-League 2026-2027, đội chủ nhà đứng thứ ba với 11 điểm, kém đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định 2 điểm.

Công An TP.HCM xếp thứ sáu với 10 điểm và sẽ vượt qua chính đối thủ nếu thắng tại Hàng Đẫy.

Cả hai đều lỡ cơ hội bám sát ngôi đầu ở vòng 6. Công An Hà Nội hòa Sông Lam Nghệ An 1-1 trên sân Vinh, còn Công An TP.HCM thua SHB Đà Nẵng 0-1 ngay tại sân Bình Dương.

Sau sáu trận, hai đội cùng mới thủng lưới 4 bàn. Khác biệt nằm ở hàng công: đội bóng thủ đô ghi 9 bàn, nhiều hơn đội khách 3 bàn.

Trước đó, vòng 7 mở màn lúc 18h ngày 6-11 với hai trận đấu. Đáng chú ý là chuyến làm khách của Thép Xanh Nam Định trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chủ nhà đang có 11 điểm và sẽ vượt qua Nam Định nếu giành chiến thắng.

Cùng giờ, Thành phố Đồng Nai tiếp SHB Đà Nẵng trên sân Bình Phước, tiếp tục tìm bàn thắng đầu tiên của mùa giải.

Ngày 7-11, Hoàng Anh Gia Lai gặp Hà Nội lúc 17h tại Pleiku. Đến 18h, Ninh Bình tiếp Bắc Ninh, còn đội nhì bảng Sông Lam Nghệ An làm khách của Hải Phòng trên sân Lạch Tray với mục tiêu nối dài chuỗi sáu trận bất bại.

Vòng đấu khép lại lúc 19h15 ngày 8-11 trên sân Hàng Đẫy, khi Thể Công - Viettel tiếp Thanh Hóa.

Lịch trực tiếp V-League vòng 7: Công An Hà Nội đấu Công An TP.HCM - Ảnh 3.CLB SHB Đà Nẵng làm chuyện 'thần kỳ'

Hai vòng liên tiếp, CLB SHB Đà Nẵng đã đánh bại 2 đội bóng mạnh Hà Nội và Công An TP.HCM để từ nhóm cuối V-League 2026-2027 vươn lên giữa bảng xếp hạng.

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THANH ĐỊNH
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    Chủ đề: công an hà nội đấu tphcm CLB Công an Hà Nội lịch trực tiếp V-League V-League lịch thi đấu V-League

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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