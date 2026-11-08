CLB Hưng Yên dù có nhiều tuyển thủ quốc gia vẫn bị Quy Nhơn cầm hòa

Tiền đạo Nguyễn Đăng Dương của CLB Hưng Yên (áo vàng) được gọi lên tuyển Việt Nam - Ảnh: HYFC

Tối 8-11, CLB Hưng Yên tiếp đón Quy Nhơn United trên sân PVF, trong trận đấu vòng 7 Giải hạng nhất quốc gia 2026 - 2027. Hưng Yên rất quyết tâm chiến thắng sau khi để thua Bình Minh Sài Gòn ở lượt trước.

Đây cũng là trận đấu đặc biệt với HLV trưởng Bùi Đoàn Quang Huy của CLB Hưng Yên khi tái ngộ đội bóng ông từng dẫn dắt. Nhưng dù hiểu rất rõ đội bóng cũ, ông vẫn không có cách nào giành chiến thắng.

90 phút trên sân PVF chứng kiến trận đấu nhạt nhòa của hàng công CLB Hưng Yên, dù đội bóng này đang sở hữu thành tích ghi bàn ấn tượng nhất giải tính đến hiện tại: ghi 20 bàn sau 6 trận.

Trước Quy Nhơn United, CLB Hưng Yên tung ra tổng cộng 13 cú sút (6 đi trúng đích), kiểm soát bóng 60%, và có tới 44 đợt tấn công nguy hiểm (theo FPT Play).

Các chân sút được kỳ vọng của CLB Hưng Yên là Joseph Khalio, Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Trọng Đức Vũ đều nhiều lần phung phí cơ hội. Chung cuộc, Hưng Yên bị Quy Nhơn cầm hòa 0-0.

Đây là kết quả gây tiếc nuối trước khi Đăng Dương, Trọng Tuấn hay Đức Vũ lên tập trung các đội tuyển quốc gia dịp FIFA Days tháng 11.

Nguyễn Đăng Dương là một trong ba cầu thủ đang đá hạng nhất được gọi lên tuyển Việt Nam, cùng với Nguyễn Thanh Nhàn (Công An Nhân Dân), Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP.HCM).

Trong khi đó, Trọng Tuấn được gọi lên U23 Việt Nam chuẩn bị đá U23 VTV Cup ở Gia Lai, còn Đức Vũ lên tuyển U19 Việt Nam dự Panda Cup ở Trung Quốc.

Kết quả này khiến đoàn quân HLV Bùi Đoàn Quang Huy (14 điểm) lỡ cơ hội trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng, khi ở trận cùng vòng, CLB Thái Nguyên thắng 4-0 Thép Cần Thơ và vươn lên đầu bảng với 16 điểm. Xếp sau họ là Becamex TP.HCM với cùng số điểm nhưng thua chỉ số phụ.

Là tân binh đội tuyển Việt Nam, Đăng Dương thừa nhận bản thân và đồng đội vội vàng, còn phải học hỏi nhiều.

"Hôm nay tôi chơi chưa tốt, bỏ lỡ nhiều, nên sẽ cố gắng cải thiện. Sắp tới lên tuyển Việt Nam, tôi sẽ học hỏi các đàn anh để góp sức cho CLB. Đây cũng là cơ hội để tôi phát triển trong tương lai, tôi sẽ thể hiện cho các HLV đội tuyển thấy được năng lực của mình", tiền đạo Nguyễn Đăng Dương nói.

Sau trận này, các giải chuyên nghiệp Việt Nam tạm nghỉ, các cầu thủ có tên sẽ hội quân với các đội tuyển quốc gia ở Ninh Bình và Gia Lai.