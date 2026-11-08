Đoàn Hà Nội vượt trội ở các môn đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Bảng xếp hạng huy chương môn karate Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Tối 8-11, môn karate khép lại tại Nhà thi đấu phường Tân Thuận (TP.HCM). Hà Nội đứng đầu với 5 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ. Cùng giành 3 HCV, chủ nhà TP.HCM xếp nhì nhờ có 3 HCB, hơn Công An Nhân Dân 1 HCB. Quân Đội đứng thứ tư với 3 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ.

Sức mạnh của karate Hà Nội được thể hiện ở cả kata (quyền biểu diễn) lẫn kumite (đối kháng). Các võ sĩ thủ đô giành hai HCV kata đồng đội nam, nữ; hai HCV kumite cá nhân của Chu Đức Thịnh (dưới 75kg nam), Đinh Thị Hương (dưới 68kg nữ).

Trong ngày cuối, chiến thắng trước Quân Đội ở chung kết kumite đồng đội nam nhóm 1 mang về tấm HCV thứ năm, giúp Hà Nội khép lại giải ở vị trí cao nhất.

Trước đó, Hà Nội đã nhất toàn đoàn muay với 6 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ. Riêng các võ sĩ nữ đóng góp năm chức vô địch.

Cộng thêm một HCV bóng bàn đồng đội nam, Hà Nội giành tổng cộng 12 HCV qua ba môn này, trong đó muay và karate đóng góp tới 11 HCV.

Môn karate tranh tài sôi nổi ở Nhà thi đấu phường Tân Thuận (TP.HCM) - Ảnh: TUẤN LONG

Đại hội thể thao toàn quốc 2026 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành công an, quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Môn muay mở màn từ ngày 20-10, chính thức khai mạc môn ngày 22-10. Lễ khai mạc toàn đại hội dự kiến diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.

Hấp dẫn tranh tài môn karate Đại hội thể thao toàn quốc 2026 Tấm HCV đối kháng hạng 50kg nam của Trương Nam Tiến đưa chủ nhà TP.HCM lên dẫn đầu bảng tổng sắp môn karate Đại hội thể thao toàn quốc 2026, tính đến đầu giờ chiều 5-11.



