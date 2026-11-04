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Thể Công - Viettel đấu FC Seoul: Phép màu tại Hàn Quốc?

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Thể Công - Viettel buộc phải giành điểm trước FC Seoul ở lượt về mới có thể nuôi hy vọng giành tấm vé vượt qua vòng bảng cúp C2 châu Á.

- Ảnh 1.

Thể Công - Viettel (áo đỏ) tái đấu FC Seoul trong muôn trùng khó khăn - Ảnh: TCVT

17h chiều 4-11 theo giờ Việt Nam, Thể Công - Viettel đấu với FC Seoul tại Hàn Quốc, thuộc lượt bốn bảng E, AFC Champions League Two 2026 - 2027 (Cúp C2 châu Á).

Sau trận lượt đi thảm bại 0-5 trên sân nhà hôm 28-10, Thể Công - Viettel sẽ bước vào trận lượt về trên sân của đối thủ với muôn trùng khó khăn.

Thất bại gần nhất khiến cơ hội vượt qua vòng bảng ở cúp C2 châu Á của Thể Công - Viettel bị thu hẹp. Đội bóng áo lính hiện đứng cuối bảng E với vỏn vẹn 1 điểm, xếp trên lần lượt là Persib Bandung, Melbourne Victory và FC Seoul.

Khó khăn bủa vây Thể Công - Viettel khi đội hình không chỉ sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng, chưa rõ khi nào các trụ cột trở lại; đội bóng còn khuyết vị trí HLV trưởng, sau khi chia tay HLV Velizar Popov cuối tuần vừa rồi.

Ngay sau trận đấu với Thép Xanh Nam Định ở V-League hôm 31-10, đến ngày 1-11, đội bóng áo lính đưa trợ lý Guilherme Almeida lên làm HLV trưởng tạm quyền, trong lúc chờ bổ nhiệm thuyền trưởng mới. Với chuyên môn chính là HLV thủ môn, việc ông Almeida ngồi tạm vị trí HLV trưởng chỉ mang ý nghĩa "đóng thế".

Tái đấu FC Seoul trong hoàn cảnh ấy chắc chắn là thử thách cam go với Thể Công - Viettel.

Dù cơ hội vượt qua vòng bảng không còn nhiều, nhưng cánh cửa vào vòng trong cũng chưa hẳn đóng lại hoàn toàn với Thể Công - Viettel. Đây không phải lúc buông xuôi, bởi đội bóng áo lính không chỉ chiến đấu cho hình ảnh và thành tích CLB mà còn đại diện cho bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu lục. Đã đến lúc Thể Công - Viettel phải tự mình đứng lên sau những thất bại.

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Tái đấu đương kim vô địch Hàn Quốc trên sân khách ngay sau trận thua 0-5 ở lượt đi, Thể Công - Viettel chỉ còn biết trông chờ vào phép màu. Nếu tập trung phòng ngự, 1 điểm giành được cũng là quá thành công với đại diện Việt Nam.

"Trận này sẽ rất khó khăn. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn đội có kế hoạch và sẽ cố gắng thi đấu kỷ luật để có trận đấu tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng thay đổi tình hình khó khăn hiện tại", HLV tạm quyền Guilherme Almeida chia sẻ trước trận.

- Ảnh 3.Thể Công - Viettel thông báo chia tay HLV Popov sau trận thua

CLB Thể Công - Viettel thông báo chia tay HLV trưởng Velizar Popov ngay sau trận thua Thép Xanh Nam Định tại vòng 6 V-League 2026 - 2027 tối 31-10.

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: Cúp C2 châu Á Thể Công - Viettel fc seould Thể Công hàn Quốc

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