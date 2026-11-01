Thể Công - Viettel đưa HLV thủ môn lên tạm quyền thay ông Popov

HLV Guilherme Almeida (áo đen) của Thể Công - Viettel - Ảnh: TCVT

Thông báo được CLB Thể Công - Viettel đưa ra vào tối 1-11. Đội bóng bổ nhiệm trợ lý Guilherme Almeida (Almeida De Azevedo Silva) lên làm tạm quyền HLV trưởng để hướng đến trận gặp FC Seoul tại Hàn Quốc vào ngày 4-11 tới.

Đây là chức danh đội bóng phải có khi tham dự đấu trường cúp châu Á. HLV phải đạt yêu cầu có bằng Pro. Guilherme Almeida tuy là HLV thủ môn nhưng lại đáp ứng tiêu chí này, nên sẽ sắm vai người đóng thế cho đến khi Thể Công - Viettel có HLV trưởng mới.

"Guilherme Almeida gắn bó với Thể Công - Viettel từ tháng 7-2024, là người am hiểu đội bóng. Ông cũng là người sở hữu bằng Pro, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp ở Brazil, châu Á và Trung Đông", CLB Thể Công - Viettel thông báo.

Trước đó, CLB Thể Công - Viettel thông báo chia tay HLV Velizar Popov ngay trong đêm 31-10, sau trận thua ngược Thép Xanh Nam Định ở vòng 6 V-League 2026 - 2027. Ông Popov là HLV đầu tiên mất việc ở V-League mùa này.

Phía trước HLV Guilherme Almeida và CLB Thể Công - Viettel là trận gặp FC Seoul ngày 4-11, thuộc lượt về cúp C2 châu Á. Ở trận lượt đi, đội bóng áo lính thất thủ 0-5 trên sân nhà.

Nguy cơ bị loại sớm ở đấu trường châu Á là cao. Vì vậy, Thể Công - Viettel sẽ chuyển hướng ưu tiên số 1 của mình về V-League.

Tại đây, Thể Công - Viettel hiện trải qua 5 trận liên tiếp không thắng, tuy nhiên nếu đạt kết quả tốt ở những vòng đấu tới, đội bóng áo lính vẫn có thể tiếp tục cuộc đua vô địch.

Thể Công - Viettel đang đàm phán với các ứng viên Hàn Quốc. Dự kiến đội sẽ công bố tân thuyền trưởng trong tuần tới.