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Hủy bàn thắng hợp lệ, hai trọng tài bị đình chỉ vô thời hạn

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THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Liên đoàn Bóng đá Nigeria (NFF) đình chỉ vô thời hạn hai trọng tài sau quyết định hủy bàn thắng hợp lệ của Kwara United ở Giải vô địch quốc gia.

Hủy bàn thắng hợp lệ, hai trọng tài bị đình chỉ vô thời hạn - Ảnh 1.

Trọng tài Abdulrasheed Jimoh (giữa) bị đình chỉ vô thời hạn - Ảnh: NFF

Ban tổ chức Giải vô địch quốc gia Nigeria (NPFL) vừa xác nhận trọng tài Abdulrasheed Jimoh và trợ lý Adamu Zakari bị đình chỉ vô thời hạn. Án kỷ luật được đưa ra sau trận Enugu Rangers thắng Kwara United 1-0 tại vòng 12.

Theo thông báo được NPFL đăng trên tài khoản X, Ủy ban Phát triển trọng tài NFF xác định hai ông đã hủy một “bàn thắng hợp lệ” của đội khách. Cả hai sẽ không được phân công làm nhiệm vụ cho đến khi có thông báo mới.

Tình huống gây tranh cãi xảy ra ở phút 78 trong trận đấu ngày 8-11 trên sân Awka Township. Khi Kwara United đang bị dẫn 0-1, Alex Jerry đưa bóng vào lưới, tưởng chừng giúp đội khách tìm được bàn gỡ.

Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ Kwara United nhanh chóng bị dập tắt khi trợ lý trọng tài phất cờ báo lỗi và bàn thắng không được công nhận. Những nỗ lực sau đó cũng không giúp đội khách tránh khỏi thất bại. 

Bàn thắng ở phút 40 của Victor Chimezie trở thành pha lập công duy nhất của trận đấu.

Theo tờ Punch, đoạn video tình huống do người hâm mộ ghi lại được lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên tranh cãi về quyết định của tổ trọng tài.

Việc NFF xác định bàn thắng hợp lệ càng cho thấy sai sót đã ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến cuộc đối đầu.

Đây không phải lần đầu trọng tài tại giải Nigeria bị xử lý vì hủy bàn thắng sai. Hồi tháng 9, trợ lý Yakubu Aliyu cũng bị đình chỉ vô thời hạn sau tình huống khiến Doma United mất một bàn thắng hợp lệ trong trận gặp Enyimba.

Hủy bàn thắng hợp lệ, hai trọng tài bị đình chỉ vô thời hạn - Ảnh 3.Cựu trọng tài V-League: VAR cứu trọng tài Trần Ngọc Nhớ khỏi quyết định sai lầm

Đánh giá về 3 tình huống gây tranh cãi trong trận Công An TP.HCM thắng Thể Công - Viettel ở V-League, một cựu trọng tài cho rằng VAR đã cứu trọng tài Trần Ngọc Nhớ khỏi mắc sai lầm.

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    Chủ đề: Nigeria trọng tài bóng đá quốc tế Abdulrasheed Jimoh

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