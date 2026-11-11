Thủ môn Việt kiều Úc của Thể Công - Viettel được nhập quốc tịch Việt Nam

Thủ môn Caruso Minh Khang đón nhận niềm vinh dự nhập quốc tịch Việt Nam - Ảnh: TCVT

Ngày 11-11, tại Sở Tư pháp TP Hà Nội đã diễn ra lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với thủ môn Lawrence Caruso, có tên Việt Nam là Caruso Minh Khang.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, chia sẻ: "Quyết định nhập quốc tịch hôm nay là sự ghi nhận của Nhà nước đối với nguyện vọng của anh Caruso Minh Khang. Chúng tôi kỳ vọng trong thời gian tới, với tư cách công dân Việt Nam, anh sẽ tiếp tục phát huy năng lực và có những đóng góp thiết thực cho bóng đá nước nhà".

Xúc động nhận quyết định, Caruso Minh Khang chia sẻ: "Việt Nam luôn hiện diện trong tôi một cách đặc biệt. Đó là nguồn cội, là gia đình, là ngôn ngữ, văn hóa và những giá trị qua nhiều thế hệ. Dù trưởng thành ở đâu, tôi chưa bao giờ quên nguồn cội Việt Nam của mình.

Với tôi, quốc tịch không đơn thuần là một tờ giấy công nhận. Đó là pháp lý nhưng cũng là trách nhiệm, gắn bó với những giá trị tôi muốn chia sẻ. Tôi muốn được sống và cống hiến cho đội bóng Thể Công - Viettel nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung".

Caruso Minh Khang sinh năm 2004, có bố người Úc gốc Ý, mẹ người Việt Nam. Trước khi về Việt Nam đầu năm nay, anh mới thi đấu ở các giải hạng dưới của Úc, ra sân đúng một trận tại giải vô địch quốc gia nước này (A-League).

Hồi tháng 8, sau nhiều tháng thử việc, Caruso Minh Khang được CLB Thể Công - Viettel ký hợp đồng. Trong vai trò thủ môn số ba (sau Nguyễn Văn Việt và Phí Minh Long), Caruso ít được thi đấu.

Trong 11 trận đã đấu của Thể Công - Viettel trên mọi đấu trường mùa này, Caruso Minh Khang được đăng ký 9 trận, thì có đến 8 trận ngồi dự bị. Anh chỉ mới bắt 90 phút ở trận thua FC Seoul 0-3 tại Hàn Quốc, thuộc lượt về bảng E cúp C2 châu Á.

Caruso Minh Khang luôn ước mơ được gọi lên đội tuyển Việt Nam, nhưng trước hết sẽ còn phải cố gắng rất nhiều để có cơ hội thi đấu tại CLB. Đó sẽ là thách thức lớn, bởi hai thủ môn số một và số hai của Thể Công - Viettel là Văn Việt, Minh Long, đều giàu kinh nghiệm thi đấu ở V-League, nhiều lần thi đấu cho U23 Việt Nam hoặc được gọi lên tuyển Việt Nam.

Việc trở thành công dân Việt Nam giúp điều này khả thi hơn một chút với Caruso Minh Khang, khi từ giai đoạn sau của mùa giải, anh có thể ra sân với tư cách nội binh.