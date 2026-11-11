Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Thủ môn Việt kiều Úc của Thể Công - Viettel được nhập quốc tịch Việt Nam

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Với việc trở thành công dân Việt Nam, thủ môn Caruso Minh Khang có thể thi đấu cho Thể Công - Viettel dưới dạng nội binh kể từ giai đoạn hai LPBank V-League 2026 - 2027.

- Ảnh 1.

Thủ môn Caruso Minh Khang đón nhận niềm vinh dự nhập quốc tịch Việt Nam - Ảnh: TCVT

Ngày 11-11, tại Sở Tư pháp TP Hà Nội đã diễn ra lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với thủ môn Lawrence Caruso, có tên Việt Nam là Caruso Minh Khang.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, chia sẻ: "Quyết định nhập quốc tịch hôm nay là sự ghi nhận của Nhà nước đối với nguyện vọng của anh Caruso Minh Khang. Chúng tôi kỳ vọng trong thời gian tới, với tư cách công dân Việt Nam, anh sẽ tiếp tục phát huy năng lực và có những đóng góp thiết thực cho bóng đá nước nhà".

Xúc động nhận quyết định, Caruso Minh Khang chia sẻ: "Việt Nam luôn hiện diện trong tôi một cách đặc biệt. Đó là nguồn cội, là gia đình, là ngôn ngữ, văn hóa và những giá trị qua nhiều thế hệ. Dù trưởng thành ở đâu, tôi chưa bao giờ quên nguồn cội Việt Nam của mình. 

Với tôi, quốc tịch không đơn thuần là một tờ giấy công nhận. Đó là pháp lý nhưng cũng là trách nhiệm, gắn bó với những giá trị tôi muốn chia sẻ. Tôi muốn được sống và cống hiến cho đội bóng Thể Công - Viettel nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung". 

Caruso Minh Khang sinh năm 2004, có bố người Úc gốc Ý, mẹ người Việt Nam. Trước khi về Việt Nam đầu năm nay, anh mới thi đấu ở các giải hạng dưới của Úc, ra sân đúng một trận tại giải vô địch quốc gia nước này (A-League). 

Hồi tháng 8, sau nhiều tháng thử việc, Caruso Minh Khang được CLB Thể Công - Viettel ký hợp đồng. Trong vai trò thủ môn số ba (sau Nguyễn Văn Việt và Phí Minh Long), Caruso ít được thi đấu. 

TIN LIÊN QUAN

Trong 11 trận đã đấu của Thể Công - Viettel trên mọi đấu trường mùa này, Caruso Minh Khang được đăng ký 9 trận, thì có đến 8 trận ngồi dự bị. Anh chỉ mới bắt 90 phút ở trận thua FC Seoul 0-3 tại Hàn Quốc, thuộc lượt về bảng E cúp C2 châu Á.

Caruso Minh Khang luôn ước mơ được gọi lên đội tuyển Việt Nam, nhưng trước hết sẽ còn phải cố gắng rất nhiều để có cơ hội thi đấu tại CLB. Đó sẽ là thách thức lớn, bởi hai thủ môn số một và số hai của Thể Công - Viettel là Văn Việt, Minh Long, đều giàu kinh nghiệm thi đấu ở V-League, nhiều lần thi đấu cho U23 Việt Nam hoặc được gọi lên tuyển Việt Nam.

Việc trở thành công dân Việt Nam giúp điều này khả thi hơn một chút với Caruso Minh Khang, khi từ giai đoạn sau của mùa giải, anh có thể ra sân với tư cách nội binh.

- Ảnh 3.Thống kê lạ lùng của Thể Công - Viettel

Thể Công - Viettel khiến tất cả 5 đối thủ từ đầu mùa V-League 2026 - 2027 phải nhận thẻ đỏ nhưng chỉ thắng 1 trận. Các trận còn lại dù được đá hơn người, đoàn quân HLV Popov đều không thắng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGỌC LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Việt kiều Úc Thể Công - Viettel caruso minh khang

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất