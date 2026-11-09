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Thể Công - Viettel khiến một nửa V-League bị thẻ đỏ

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Trong giai đoạn sa sút phong độ, CLB Thể Công - Viettel khiến nhiều đối thủ chịu thẻ đỏ.

Thể Công - Viettel khiến một nửa V-League bị thẻ đỏ - Ảnh 1.

Thanh Hóa trở thành nạn nhân thứ 8 của Thể Công - Viettel về thẻ đỏ - Ảnh: MINH ĐỖ

V-League 2026 - 2027 đã trôi qua 7 vòng, thì có đến 6 trận, 6 đối thủ của CLB Thể Công - Viettel chịu thẻ đỏ. Đó là Đồng Nai (Filip Jovic), Công An Hà Nội (Đoàn Văn Hậu), Hà Tĩnh (Võ Quốc Dân), Công An TP.HCM (Nguyễn Đức Phú), Bắc Ninh (Mai Xuân Quyết) và mới đây nhất là Thanh Hóa (Nguyễn Bá Tiến).

Thể Công - Viettel tụt xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng nhưng đã khiến gần một nửa số đối thủ của mình ở V-League mùa này phải chịu thẻ đỏ và những án treo giò.

Chuỗi trận đấu có thẻ đỏ của Thể Công - Viettel còn mở rộng ra cả sân chơi AFC Champions League Two, nơi đội bóng áo lính khiến 2 trong 3 đối thủ cùng bảng chịu thẻ đỏ. Đó là trận gặp Melbourne và FC Seoul tại lượt đi.

Tổng cộng, đã có 8 đội phải nhận thẻ đỏ trong số 11 trận đã đấu của Thể Công - Viettel trên mọi đấu trường.

Đó là hiện tượng hiếm thấy nhất và cũng kỳ quặc nhất với một đội bóng chuyên nghiệp Việt Nam. Kỳ quặc ở chỗ, được chơi hơn người nhiều trận, nhưng hầu như Thể Công - Viettel đều không thắng.

Khi lợi thế quân số không mang đến điểm số, Thể Công - Viettel phải tự nhìn lại mình. Từ vị thế á quân V-League, đội bóng áo lính mùa này không khiến các đối thủ phải e ngại về lối chơi, mà là khả năng câu thẻ đỏ.

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Vẫn bộ khung đội hình không khác nhiều, vẫn được dẫn dắt bởi HLV Velizar Popov, sự sa sút của Thể Công - Viettel càng khó hiểu. Đội bóng không còn những đường phản công sắc lẹm, thay vào đó là cách đá đơn giản đến nhạt nhòa. Hàng thủ vốn được coi là tấm khiên chắc chắn bậc nhất V-League nay dễ dàng bị xuyên thủng bất cứ lúc nào.

Giải pháp Thể Công - Viettel đưa ra là gì? Họ chia tay ông Popov sau 9 trận, đưa HLV thủ môn lên tạm quyền, thành tích vẫn không khá hơn, với 1 trận thua, 1 trận hòa.

Khi rời đi, HLV Popov vẫn cảm ơn Thể Công - Viettel và tin rằng đội bóng sẽ đến lúc tươi sáng trở lại. Nhưng khi nào mới thắng thì không ai biết.

Thể Công - Viettel khiến một nửa V-League bị thẻ đỏ - Ảnh 3.Hòa Thanh Hóa, Thể Công - Viettel cán mốc 10 trận liền không thắng

Tối 8-11, CLB Thể Công - Viettel vất vả cầm hòa 1-1 Thanh Hóa dù được chơi hơn người từ phút 35.

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: Velizar Popov Thể Công - Viettel thẻ đỏ Thể Công

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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