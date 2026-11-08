Hòa Thanh Hóa, Thể Công - Viettel cán mốc 10 trận liền không thắng

Thể Công - Viettel không thể ghi thêm bàn dù đá hơn người, qua đó hòa 1-1 chung cuộc trước Thanh Hóa. Đây là trận thứ 10 liên tiếp đội bóng áo lính toàn hòa và thua trên mọi đấu trường, trong đó có 6 trận ở V-League và 4 trận ở cúp C2 châu Á. HLV trưởng tạm quyền Guilherme Almeida (bìa trái) chưa thể giúp Thể Công - Viettel thoát khủng hoảng - Ảnh: MINH ĐỖ