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Hòa Thanh Hóa, Thể Công - Viettel cán mốc 10 trận liền không thắng

tác giả
NGỌC LÊ
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NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
MINH ĐỖ
MINH ĐỖ

Tối 8-11, CLB Thể Công - Viettel vất vả cầm hòa 1-1 Thanh Hóa dù được chơi hơn người từ phút 35.

Thể Công - Viettel cán mốc 10 trận liền không thắng - Ảnh 1.

Tiếp đón Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy ở vòng 7 V-League 2026 - 2027, Thể Công - Viettel sớm bị giội gáo nước lạnh khi trận đấu trôi qua 8 phút - Ảnh: MINH ĐỖ

Thể Công - Viettel cán mốc 10 trận liền không thắng - Ảnh 2.

Từ quả phá bóng lên của Odilzhon Abdurakhmanov, Saliou Guindo băng lên dứt điểm đưa đội bóng xứ Thanh vươn lên dẫn 1-0 - Ảnh: MINH ĐỖ

Thể Công - Viettel cán mốc 10 trận liền không thắng - Ảnh 3.

Là đội dẫn trước, Thanh Hóa bất ngờ thiệt quân từ phút 35, khi Nguyễn Bá Tiến bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng thô bạo với cầu thủ Thể Công - Viettel - Ảnh: MINH ĐỖ

Thể Công - Viettel cán mốc 10 trận liền không thắng - Ảnh 4.

Chơi hơn người, song đội chủ nhà vẫn không có dấu hiệu khởi sắc trong lối đá từ sau khi chia tay HLV Velizar Popov - Ảnh: MINH ĐỖ

Thể Công - Viettel cán mốc 10 trận liền không thắng - Ảnh 5.

Mãi tới phút 80, cầu thủ vào sân thay người Doãn Ngọc Tân mới ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Thể Công - Viettel. Đinh Xuân Tiến đá phạt góc, Phan Tuấn Tài đánh đầu ngược đưa bóng về phía cột xa, Doãn Ngọc Tân chớp cơ hội đánh đầu cận thành tung lưới Thanh Hóa nhưng không ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ - Ảnh: MINH ĐỖ

Thể Công - Viettel cán mốc 10 trận liền không thắng - Ảnh 6.

Trận đấu diễn ra căng thẳng đến những phút cuối - Ảnh: MINH ĐỖ

Thể Công - Viettel cán mốc 10 trận liền không thắng - Ảnh 7.

Thể Công - Viettel không thể ghi thêm bàn dù đá hơn người, qua đó hòa 1-1 chung cuộc trước Thanh Hóa. Đây là trận thứ 10 liên tiếp đội bóng áo lính toàn hòa và thua trên mọi đấu trường, trong đó có 6 trận ở V-League và 4 trận ở cúp C2 châu Á. HLV trưởng tạm quyền Guilherme Almeida (bìa trái) chưa thể giúp Thể Công - Viettel thoát khủng hoảng - Ảnh: MINH ĐỖ

Hòa Thanh Hóa, Thể Công - Viettel cán mốc 10 trận liền không thắng - Ảnh 8.Thể Công - Viettel đưa HLV thủ môn lên tạm quyền thay ông Popov

Sau khi chia tay ông Velizar Popov, CLB Thể Công - Viettel bổ nhiệm trợ lý Guilherme Almeida (Almeida De Azevedo Silva), người đang phụ trách các thủ môn, làm tạm quyền HLV trưởng.

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NGỌC LÊ - MINH ĐỖ
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    Chủ đề: CLB Thanh Hóa Thể Công - Viettel V-League

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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