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Cựu danh thủ Lê Công Vinh: Không có kinh tế ổn định, làm sao vận động viên phát triển?

tác giả
THANH ĐỊNH
và 4 tác giả khác
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ANH HÀO
ANH HÀO
TUẤN LONG
TUẤN LONG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh cho rằng muốn thể thao Việt Nam vươn lên, cần bảo đảm đời sống cho VĐV, HLV để họ yên tâm theo nghề, không phải lo kiếm thêm thu nhập sau mỗi buổi tập.

Lê Công Vinh: 'Không có kinh tế ổn định, làm sao vận động viên phát triển?' - Ảnh 1.

Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh phát biểu tại tọa đàm “Đại hội Thể thao toàn quốc: Bệ phóng cho những ngôi sao Việt Nam tương lai" - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng 11-11, tại tọa đàm “Đại hội Thể thao toàn quốc: Bệ phóng cho những ngôi sao Việt Nam tương lai” do báo Tuổi Trẻ phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức, cựu tiền đạo Lê Công Vinh nhấn mạnh vai trò của chính sách đãi ngộ trong phát triển thể thao.

“Chúng ta không thiếu tài năng, chúng ta không thiếu nguồn lực và chúng ta còn rất nhiều người muốn đi theo con đường thể thao. Nhưng VĐV vẫn cần phải có kinh tế ổn định mới phát triển bứt phá được”, Công Vinh đặt vấn đề.

Để HLV không phải lo kiếm thêm sau buổi tập

Theo Công Vinh, cơ sở vật chất và sự đầu tư đồng bộ là những điều kiện cần thiết để phát triển thể thao. Tuy nhiên, muốn VĐV phát triển, HLV gắn bó với nghề, phải có cơ chế hỗ trợ tốt hơn cho chính những người trực tiếp tập luyện, thi đấu và đào tạo.

Từ góc nhìn của một cựu VĐV, anh cho rằng ngoài một số cầu thủ bóng đá nổi tiếng có thu nhập tốt, đời sống của nhiều vận động viên ở các môn khác vẫn còn khó khăn. Thu nhập của nhiều HLV cũng chưa tương xứng với những đóng góp và yêu cầu công việc.

Điều Công Vinh mong muốn là HLV có chế độ đãi ngộ đủ tốt để sau buổi huấn luyện không phải tiếp tục tìm việc kiếm thêm tiền trang trải cho gia đình. VĐV cũng cần được bảo đảm cuộc sống để tập trung theo đuổi mục tiêu chuyên môn.

Anh nhấn mạnh dù có cơ sở vật chất tốt, đề án tốt hay truyền thông tốt, thể thao vẫn khó thành công nếu chưa giải quyết được bài toán đời sống của VĐV và HLV.

“Chắc chắn phải lắng nghe các HLV, lắng nghe các VĐV”, Công Vinh nói. Theo anh, đây là điều cốt lõi để những người trực tiếp làm nghề có thể dành trọn tâm huyết cho thể thao nước nhà.

Cần kể những câu chuyện để trẻ em muốn theo thể thao

Từng thi đấu ở Bồ Đào Nha, Nhật Bản và có cơ hội tham quan các mô hình đào tạo bóng đá quốc tế, Công Vinh cho rằng nền tảng phát triển thể thao phải bắt đầu từ địa phương.

Anh chia sẻ bản thân từng thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc, đồng thời đánh giá đây là bệ phóng giúp nhiều vận động viên khẳng định năng lực, từng bước trở thành những gương mặt nổi bật và được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia.

Lê Công Vinh: 'Không có kinh tế ổn định, làm sao vận động viên phát triển?' - Ảnh 2.

VĐV Châu Ngọc Tuyết Sang (trái) - huy chương bạc ASIAD 20 nội dung taekwondo thực tế ảo - tham dự tọa đàm “Đại hội Thể thao toàn quốc: Bệ phóng cho những ngôi sao Việt Nam tương lai” - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Để phát huy vai trò đó, theo Công Vinh, thể thao cần được kể bằng những câu chuyện gần gũi: một VĐV xuất phát từ đâu, vượt khó thế nào và đã nỗ lực ra sao để tỏa sáng.

Những hành trình ấy có thể giúp trẻ em tìm thấy hình ảnh của mình, nuôi dưỡng niềm tin rằng người đi trước làm được thì bản thân cũng có cơ hội.

Nhắc lại điều từng quan sát ở Nhật Bản, Công Vinh chia sẻ quan niệm “thể thao là văn hóa”. Khi tinh thần thể thao thấm vào đời sống của mỗi gia đình, mỗi đứa trẻ và người làm quản lý, sẽ có thêm nhiều người trẻ đến với tập luyện.

Cựu tuyển thủ cũng nhận xét thông tin về Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chưa xuất hiện nhiều trên những kênh anh theo dõi. Anh mong muốn công tác truyền thông được đẩy mạnh, có thêm các câu chuyện bên lề để công chúng biết đến và quan tâm hơn.

Theo Công Vinh, môi trường cạnh tranh ở đại hội sẽ thúc đẩy thành tích, tạo nguồn VĐV cho đội tuyển quốc gia. Nhưng để hành trình ấy đi xa, những người theo nghề cần được lắng nghe và có điều kiện sống ổn định.

Lê Công Vinh: 'Không có kinh tế ổn định, làm sao vận động viên phát triển?' - Ảnh 3.

Tọa đàm “Đại hội Thể thao toàn quốc: Bệ phóng cho những ngôi sao Việt Nam tương lai” đã diễn ra rất thành công tại báo Tuổi Trẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội.

Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách.

Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác.

Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Môn muay mở màn từ ngày 20-10, chính thức khai mạc môn ngày 22-10.

Lễ khai mạc toàn Đại hội dự kiến diễn ra tối 21-11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.

Lê Công Vinh: 'Không có kinh tế ổn định, làm sao vận động viên phát triển?' - Ảnh 4.

Lê Công Vinh: 'Không có kinh tế ổn định, làm sao vận động viên phát triển?' - Ảnh 6.Tọa đàm về Đại hội Thể thao toàn quốc: Tìm giải pháp tới đấu trường Asiad, Olympic

Thành công của Đại hội Thể thao toàn quốc được nhìn nhận qua bảng tổng sắp huy chương, hay những giá trị để lại cho thể thao Việt Nam? Câu hỏi này sẽ được đặt ra tại tọa đàm do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và Báo Tuổi Trẻ tổ chức sáng nay 11-11.


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THANH ĐỊNH - ĐỨC KHUÊ - ANH HÀO - TUẤN LONG - HUY ĐĂNG
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    Chủ đề: Đại hội thể thao toàn quốc Đại hội thể thao toàn quốc 2026 tọa đàm đại hội thể thao toàn quốc Công Vinh Lê Công Vinh

    Dòng sự kiện: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

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