Báo Tuổi Trẻ tổ chức tọa đàm Đại hội Thể thao toàn quốc

Ông Nguyễn Nam Nhân sẽ trình bày tham luận về việc phát triển thể thao Việt Nam - Ảnh: DƯ HẢI

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026 không chỉ là sự kiện đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện tại các địa phương sau 4 năm; mà còn là cơ hội phát hiện những nhân tố triển vọng, tạo nền tảng cho sự phát triển của thể thao Việt Nam trong tương lai.

Để tài năng trẻ tiếp tục phát triển sau đại hội, cần có sự đầu tư đồng bộ về huấn luyện, cơ sở vật chất, khoa học - công nghệ, y học thể thao, dinh dưỡng và các chính sách hỗ trợ dài hạn.

Hướng đến những mục tiêu trọng tâm đó, Báo Tuổi Trẻ mong muốn cùng các nhà quản lý thể thao, chuyên gia, các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam cùng ngồi lại, đóng góp ý kiến, chia sẻ các ý tưởng, qua đó góp phần vào kỷ nguyên chuyển mình của thể thao Việt Nam.

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - sẽ trình bày tham luận về định hướng xây dựng nền thể thao Việt Nam nói chung và thể thao TP.HCM nói riêng, hướng tới cạnh tranh trên các sân chơi quốc tế.

Song song đó, các khách mời cũng tập trung thảo luận về hai vấn đề trọng tâm: Vai trò của đại hội trong việc tìm kiếm, tạo điều kiện để vận động viên trẻ khẳng định năng lực; Những cơ chế về đầu tư, tập huấn, thi đấu và chính sách đãi ngộ cần thiết để duy trì sức bật cho vận động viên sau đại hội.

Qua đó hướng đến việc xây dựng lộ trình phát triển cho vận động viên từ cấp đại hội đến đội tuyển quốc gia, tiến tới tranh tài giành thành tích ở những sân chơi đỉnh cao thế giới như Asiad, Olympic.

Thông qua tọa đàm, ban tổ chức kỳ vọng tạo thêm không gian trao đổi, kết nối các bên liên quan trong việc tìm kiếm, đào tạo và phát triển tài năng thể thao.

Ngoài các lãnh đạo thể thao của TP.HCM, lãnh đạo các liên đoàn - hiệp hội thể thao, buổi tọa đàm còn có nhiều khách mời đáng chú ý như: Cựu danh thủ Lê Công Vinh, cựu VĐV nhảy cao Nguyễn Thị Ngọc Tâm, HLV điền kinh Nguyễn Thị Thanh Hương, VĐV kỳ cựu Lâm Quang Nhật, các chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, Ngô Lê Bằng...

Đại hội Thể thao toàn quốc là sân chơi đỉnh cao quốc gia, phát hiện những tài năng tương lai của thể thao Việt Nam hướng đến đấu trường danh giá Olympic, Asiad, SEA Games - Ảnh: Tư liệu

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức sẽ phát động giải đi bộ trực tuyến “100 triệu bước chân vì một Việt Nam khỏe mạnh”, góp phần lan tỏa thông điệp “Thể thao cho mọi người” của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026; đồng thời khuyến khích người dân tích cực rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, xây dựng lối sống năng động và lành mạnh.