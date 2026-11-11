Bước tiến mới của bóng rổ sinh viên Việt Nam

Đại diện ban tổ chức tại lễ công bố Giải bóng rổ sinh viên Việt Nam lần thứ 3 - Ảnh: NGỌC LÊ

Sáng 11-11 tại Trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Hà Nội), Lễ công bố Giải bóng rổ sinh viên Việt Nam lần thứ 3 năm 2026 - 2027 (VCBC).

Năm nay là mùa giải thứ ba Giải bóng rổ sinh viên Việt Nam được tổ chức, cũng là lần đầu tiên giải mở rộng quy mô thi đấu cho sinh viên trên phạm vi toàn quốc (bổ sung thêm miền Trung). Giải tiếp tục thi đấu theo luật bóng rổ 5x5, áp dụng độ tuổi VĐV tham dự sinh từ năm 2008 đến 2002.

Tính đến hết tháng 10, đã có 122 đội bóng đến từ 80 trường tại miền Bắc, Trung và Nam đăng ký tham dự. Giải chia làm 2 giai đoạn, gồm vòng khu vực và vòng chung kết.

Tại mỗi khu vực, các đội thi đấu vòng bảng để chọn ra 8 đội xuất sắc nhất ở từng nội dung nam và nữ vào vòng Play-off, tranh tài theo thể thức BO3 (thắng 2 trong tối đa 3 trận).

Vòng bảng miền Bắc sẽ diễn ra từ 21-11 đến 31-3-2027 tại Nhà thi đấu đa năng Khu đô thị Thanh Hà (xã Bình Minh, Hà Nội). Vòng bảng miền Nam diễn ra từ 21-11 đến 1-3-2027 tại sân bóng rổ SSHoops (phường Đông Hưng Thuận, TP. Hồ Chí Minh).

Tại miền Trung, khu vực lần đầu được bổ sung vào mùa giải, vòng bảng dự kiến tổ chức trong tháng 12 tại Đà Nẵng.

Hai đội nhất và nhì của mỗi nội dung tại từng khu vực sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết toàn quốc, dự kiến khởi tranh vào tháng 6-2027. Tại đây, 12 đội bóng gồm 6 đội nam và 6 đội nữ, sẽ tranh tài để xác định các nhà vô địch của mùa giải. Đội vô địch sẽ đại diện cho Việt Nam dự Giải bóng rổ đại học châu Á (AUBL) mùa 2027 - 2028.

Giải thưởng ở các vòng khu vực là 30 triệu đồng, 15 triệu đồng và 10 triệu đồng cho các đội vô địch, á quân và hạng ba.

Còn tại vòng chung kết, đội vô địch nhận 45 triệu đồng, á quân nhận 25 triệu đồng còn hạng ba nhận 15 triệu đồng tiền thưởng.

Giải bóng rổ sinh viên Việt Nam do Công ty Cổ phần New Sports và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam (thuộc Hội Sinh viên Việt Nam) phối hợp tổ chức. Các trận đấu của giải sẽ được phát sóng trên các kênh truyền thông chính thức của giải và nền tảng FPT Play từ vòng Play-off.