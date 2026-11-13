Mở đăng ký cho khán giả tham dự lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 dự kiến đón khoảng 2.000 khán giả - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 là một trong những sự kiện thể thao quan trọng nhất trong năm của thể thao Việt Nam. Không chỉ là nơi tranh tài của những vận động viên xuất sắc trên cả nước, đại hội còn góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, khuyến khích người dân rèn luyện sức khỏe và xây dựng lối sống tích cực.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 19h ngày 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn và khu vực sông Sài Gòn (TP.HCM). Chương trình hứa hẹn mang đến không gian lễ hội hoành tráng, kết hợp giữa thể thao, nghệ thuật biểu diễn và văn hóa đô thị.

Nhằm tạo điều kiện để đông đảo người dân hòa mình vào ngày hội thể thao lớn nhất cả nước, Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM dự kiến mở đăng ký cho gần 2.000 khán giả tham dự trực tiếp lễ khai mạc.

Theo thông báo, hệ thống đăng ký sẽ chính thức mở vào lúc 10h ngày 15-11. Người dân có nhu cầu tham dự có thể truy cập đường link được công bố trên fanpage Trung tâm Nghệ thuật thành phố.

Từ ngày 16 đến 19-11, hệ thống dự kiến phát hành và gửi mã QR xác nhận đăng ký đến gần 2.000 khán giả qua email.

Trong ngày diễn ra lễ khai mạc, khán giả cần đến địa điểm tổ chức để làm thủ tục check-in từ 15h đến 17h30. Tại đây, người tham dự xuất trình mã QR để xác nhận thông tin, nhận vòng tay và được hướng dẫn vào khu vực khán đài.

Đáng chú ý, chỗ ngồi sẽ được phân bổ theo thứ tự check-in, thay vì lựa chọn trước khi đăng ký. Cụ thể khu màu đỏ (Zone Toàn Quốc) có 360 ghế, ưu tiên những khán giả đến sớm nhất. Tiếp theo là khu màu xanh lá (Zone Đại Hội) với 600 ghế và khu màu xanh dương (Zone Thể Thao) với 986 ghế.

Trước khi chương trình chính thức bắt đầu lúc 19h, khán giả còn có cơ hội thưởng thức chương trình thảm xanh mang tên "Đại lộ vinh quang" từ 18h.

Với quy mô tổ chức lớn cùng nhiều hoạt động hấp dẫn, lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa, thể thao đặc sắc của TP.HCM, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh thành phố trẻ trung, hiện đại và năng động.

Đại hội Thể thao toàn quốc là sân chơi đỉnh cao 4 năm một lần của Thể thao Việt Nam - Ảnh: TTO

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành công an, quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Môn muay mở màn từ ngày 20-10, chính thức khai mạc môn ngày 22-10. Lễ khai mạc toàn đại hội diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.