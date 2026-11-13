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TP.HCM: Miễn phí tuyến metro số 1 cho các thành viên dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa ban hành hướng dẫn sử dụng xe buýt, metro số 1 cho các đoàn thể thao, đại biểu, lực lượng phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026.

TP.HCM: Miễn phí tuyến Metro số 1 cho thành viên dự Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh 1.

Tuyến metro số 1 sẽ phục vụ miễn phí cho lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhằm tạo điều kiện di chuyển thuận lợi, an toàn và đồng bộ cho các lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với Sở Xây dựng triển khai phương án hỗ trợ giao thông công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, hành khách sử dụng các tuyến xe buýt thuộc danh mục hỗ trợ của thành phố được miễn 100% giá vé đến hết ngày 31-12-2026.

Từ ngày 1-10, việc ghi nhận lượt đi được thực hiện hoàn toàn trên thiết bị thu soát vé điện tử lắp đặt trên xe.

Khi sử dụng xe buýt, thành viên các đoàn thể thao và lực lượng phục vụ tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 cần xuất trình thẻ tham dự đại hội để nhận diện.

Đồng thời xác thực lượt đi bằng một trong các phương thức hợp lệ như: mã QR cá nhân trên ứng dụng MultiGo (đã định danh), mã QR trên VNeID mức độ 2, thẻ căn cước/CCCD bản chính hoặc thẻ ngân hàng, ví điện tử được hệ thống hỗ trợ.

Đáng chú ý, ảnh chụp màn hình hoặc bản in mã QR không được sử dụng thay thế thẻ căn cước/CCCD bản chính khi xác thực.

Đối với tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), Sở Văn hóa và Thể thao đã tổng hợp nhu cầu di chuyển của các đoàn và cung cấp cho đơn vị vận hành. Các thành viên khi sử dụng phương tiện này phải mang theo thẻ đại hội để nhận diện và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên kiểm soát vé tại nhà ga.

TP.HCM: Miễn phí tuyến Metro số 1 cho thành viên dự Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh 2.

Đại hội Thể thao toàn quốc dự kiến đón khoảng 16.000 VĐV, HLV và cán bộ đoàn tham dự - Ảnh: HUY VŨ

Sở cũng lưu ý mã QR trên ứng dụng MultiGo chỉ phục vụ xác thực khi đi xe buýt, không có giá trị làm vé qua cổng soát vé tự động của metro.

Bên cạnh đó Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đề nghị các đoàn thể thao hướng dẫn thành viên cài đặt ứng dụng "MultiGo - Trọn vẹn hành trình" trên Google Play hoặc App Store để thuận tiện tra cứu thông tin và lựa chọn lộ trình của metro cho phù hợp giữa các địa điểm thi đấu, lưu trú, tham quan.

Trường hợp sử dụng mã QR MultiGo để đi xe buýt, người dùng cần đăng ký và hoàn tất cập nhật thông tin định danh trên ứng dụng.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đề nghị ban tổ chức, Cục Thể dục thể thao Việt Nam cùng các sở văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh, thành phố và các đoàn thể thao ngành công an, quân đội kịp thời thông tin rộng rãi đến từng VĐV, HLV và cán bộ đoàn. 

Trong quá trình di chuyển, nếu gặp sự cố không thể xác thực điện tử, các thành viên cần liên hệ ngay với nhân viên lái xe buýt hoặc nhân viên trực tại nhà ga metro để được hỗ trợ giải quyết kịp thời.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội.

Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành công an, quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách.

Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác.

Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Môn muay mở màn từ ngày 20-10, chính thức khai mạc môn ngày 22-10.

Lễ khai mạc toàn đại hội dự kiến diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.

TP.HCM: Miễn phí tuyến Metro số 1 cho thành viên dự Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh 3.

TP.HCM: Miễn phí tuyến Metro số 1 cho các thành viên dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 5.Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Nâng tầm thể thao TP.HCM

Chủ nhà TP.HCM đang tập trung nguồn lực hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, bảo đảm tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm thể thao hàng đầu cả nước.

 

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    Chủ đề: Thể thao Metro đại hội thể thao Đại hội thể thao toàn quốc xe buýt

    Dòng sự kiện: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

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