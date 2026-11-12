Đảm bảo sự công bằng, minh bạch, liêm chính tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sáng 12-11 - Ảnh: Đ.K

Số lượng đăng ký tăng cao

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần. Đại hội quy tụ các VĐV, HLV tiêu biểu, xuất sắc đến từ 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 2 ngành Công an, Quân đội.

Đây là dịp đánh giá toàn diện sự phát triển của thể thao thành tích cao Việt Nam giai đoạn 2022-2026.

TP.HCM là địa phương đăng cai chính, phối hợp với các địa phương gồm Hà Nội, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hải Phòng và Khánh Hòa tổ chức các môn và nội dung thi đấu theo kế hoạch. Đại hội diễn ra chính thức từ ngày 14-11 đến ngày 12-12, với 48 môn thể thao và 973 nội dung thi đấu.

Trong đó, Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 21-11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn. Lễ bế mạc tổ chức vào ngày 12-12 tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ. Để bảo đảm tiến độ chung, 3 môn bóng bàn, muay, karate và 2 nội dung marathon nam, nữ thuộc môn điền kinh đã hoàn thành thi đấu trước.

Phát biểu tại buổi họp báo sáng 12-11, ông Nguyễn Ngọc Hồi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chia sẻ: "Đối với TP.HCM, việc đăng cai Đại hội lần này không chỉ là niềm tự hào mà còn là cơ hội để thành phố cùng cả nước nhìn lại chặng đường phát triển của thể thao thành tích cao, khơi dậy mạnh mẽ hơn phong trào thể dục thể thao trong nhân dân và thúc đẩy khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chúng tôi mong muốn Đại hội không đơn thuần là những cuộc tranh tài để xác lập thành tích, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần trung thực, cao thượng, đoàn kết, tôn vinh ý chí, nghị lực và những giá trị nhân văn mà thể thao mang lại".

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Nam Nhân – Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng tiết lộ rằng ban tổ chức dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, HLV, VĐV tham dự Đại hội. Nhưng đến lúc này, danh sách đăng ký đã lên đến 16.000, cho thấy sức "nóng" và tầm quan trọng của sự kiện.

Đảm bảo công bằng, minh bạch

Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó cục trưởng Cục Thể dục Thể thao cam kết về tính công bằng tại Đại hội - Ảnh: Đ.K

Trong phần đặt câu hỏi của báo chí, vấn đề được quan tâm nhiều là công tác trọng tài, cũng như khả năng đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong thi đấu.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Minh – Phó cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, nhấn mạnh rằng đây là công tác rất quan trọng, có thể ảnh hưởng lớn đến chất lượng chuyên môn của Đại hội Thể thao toàn quốc.

Cục Thể dục Thể thao cùng các đơn vị liên quan đã có nhiều giải pháp để đảm bảo sự khách quan trong việc điều hành thi đấu. Đầu tiên là rà soát lại lực lượng trọng tài, lựa chọn những người có đủ điều kiện về bằng cấp, chuyên môn, uy tín.

Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về luật thi đấu, phương pháp điều hành cho tất cả các trọng tài trước thềm Đại hội. Bên cạnh đó là tăng cường trách nhiệm của các liên đoàn thể thao, yêu cầu phải lựa chọn kỹ lưỡng, chi tiết từng trọng tài, có sự phân tích đánh giá cụ thể, chính xác.

Tăng cường áp dụng các biện pháp công nghệ vào quá trình điều hành thi đấu để giảm thiểu sai sót.

Ông Nguyễn Hồng Minh lấy ví dụ ở các môn võ để chỉ ra nỗ lực xây dựng sự công bằng trong thi đấu. Cụ thể, việc lựa chọn trọng tài cho các trận đấu đến từ việc bốc thăm ngẫu nhiên, chứ không phân công từ trước.

"Chúng tôi xác định việc công bằng, minh bạch và liêm chính là quy tắc cơ bản, không thể thỏa hiệp trong công tác tổ chức Đại hội lần này" – lãnh đạo ngành thể thao cam kết.

26 trọng tài quốc tế làm nhiệm vụ tại Đại hội Thể thao toàn quốc Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã chủ động phối hợp với các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia mời 26 trọng tài quốc tế tham gia điều hành trực tiếp tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức, hướng tới một kỳ Đại hội chuyên nghiệp, công bằng và đúng luật. Theo kế hoạch, Đại hội huy động 2.921 trọng tài, 215 cán bộ chuyên môn và 853 nhân viên kỹ thuật. Đây là lực lượng được lựa chọn trên cơ sở trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và yêu cầu thực tế của từng môn thi đấu, nhằm đáp ứng quy mô và tính chất cạnh tranh cao của sự kiện thể thao lớn nhất cả nước.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Môn muay mở màn từ ngày 20-10, chính thức khai mạc môn ngày 22-10. Lễ khai mạc toàn Đại hội dự kiến diễn ra tối 21-11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.