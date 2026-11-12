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Những ngôi sao đẳng cấp quốc tế tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Một trong những điểm nhấn của tất cả các Đại hội thể thao trên thế giới, chính là hình ảnh của các VĐV ngôi sao. Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 cũng sẽ là sân chơi cho nhiều VĐV đẳng cấp đã vươn tầm thế giới thể hiện.

Những ngôi sao đẳng cấp thế giới tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Phần 1 - Ảnh 1.

Đại hội Thể thao toàn quốc quy tụ nhiều VĐV Việt Nam mang đẳng cấp thế giới - Ảnh: TTO

Những năm qua, thể thao Việt Nam dần khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế. Không chỉ gặt hái những thành tích cao, nhiều người còn được xuất ngoại đến những môi trường mới để học hỏi, nâng cao trình độ.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, có rất nhiều gương mặt ngôi sao sẽ xuất hiện để cống hiến những màn tranh tài đỉnh cao.

Nguyễn Thị Oanh (điền kinh – Bắc Ninh)

Những ngôi sao đẳng cấp thế giới tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Phần 1 - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh xứng đáng là huyền thoại của điền kinh Việt Nam - Ảnh: TTO

Với Nguyễn Thị Oanh thì không cần phải giới thiệu quá nhiều, bởi cô được xem là huyền thoại điền kinh của Việt Nam và Đông Nam Á. Chỉ tính riêng đấu trường SEA Games, VĐV sinh năm 1995 đã sở hữu tới 15 huy chương vàng, trở thành 1 trong 3 người giành nhiều huy chương vàng điền kinh nhất của sân chơi này.

Ngoài ra, cô còn đạt nhiều thành tích đáng chú ý ở các đấu trường lớn như Asiad, Giải vô địch châu Á, vô địch thế giới,… Ở tuổi 31, Đây có thể là kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc cuối cùng của Nguyễn Thị Oanh. Cô sẽ đăng ký 3 cự ly sở trường và nhiều khả năng tiếp tục sẽ thống trị là 5.000m, 10.000m và 3.000m chướng ngại vật.

Trịnh Thu Vinh (bắn súng – Công An Nhân Dân)

Những ngôi sao đẳng cấp thế giới tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Phần 1 - Ảnh 3.

Trịnh Thu Vinh là VĐV Việt Nam đầu tiên đoạt vé đến Olympic Los Angeles 2028 - Ảnh: TTO

Tài năng, bản lĩnh đã được xạ thủ Trịnh Thu Vinh chứng minh qua năm tháng. Năm 2023, cô nổi lên khi về thứ 5 tại chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nữ Giải bắn súng vô địch thế giới và đoạt vé dự Olympic Paris 2024.

Đến sân chơi Olympic, Trịnh Thu Vinh gây chấn động khi đứng thứ tư chung cuộc, chỉ trượt tấm huy chương đồng trong tiếc nuối. Bên cạnh đó, nữ xạ thủ này còn giành được 4 huy chương vàng, phá 3 kỷ lục SEA Games 2025.

Ngay trước thềm đại hội, cô gái này còn nhận tin vui khi là VĐV Việt Nam đầu tiên đoạt vé dự Olympic Los Angeles 2028. Đây chính là bằng chứng rõ ràng cho thấy đẳng cấp không thể bàn cãi của Trịnh Thu Vinh.

Châu Tuyết Vân (taekwondo – TP.HCM)

Những ngôi sao đẳng cấp thế giới tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Phần 1 - Ảnh 4.

Châu Tuyết Vân mang về nhiều thành tích quốc tế cho taekwondo Việt Nam - Ảnh: TTO

Châu Tuyết Vân là tên tuổi không chỉ nổi bật trong làng thể thao mà còn lấn sân sang cả showbiz. Dù nổi tiếng, cô vẫn không bao giờ quên nguồn gốc của mình là từ thể thao.

Châu Tuyết Vân từng giành rất nhiều huy chương vàng thế giới, cùng với đó là huy chương vàng tại 6 kỳ SEA Games liên tiếp từ năm 2011 đến 2023. Chắc chắn cô sẽ là một trong những người nổi tiếng nhất xuất hiện tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay.

Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi – Quân Đội)

Những ngôi sao đẳng cấp thế giới tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Phần 1 - Ảnh 5.

Sự trở lại của Ánh Viên hứa hẹn nâng tầm Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh: TTO

Sự tái xuất để thi đấu đỉnh cao của Ánh Viên có thể xem là “bom tấn” của Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay. Sau khi giải nghệ vào năm 2022, Ánh Viên dành 4 năm qua cho công tác dạy bơi cho trẻ em, cũng như làm nội dung trên mạng xã hội.

Nhưng đầu tháng 10 vừa qua, cô trở lại thi đấu đỉnh cao tại Giải bơi tiền Đại hội Thể thao toàn quốc và giành luôn 4 huy chương vàng. Đó là lời khẳng định mạnh mẽ từ một trong những kình ngư xuất sắc nhất trong lịch sử bơi lội Việt Nam.

Tại đại hội này, Ánh Viên sẽ trở lại trong màu áo VĐV đoàn thể thao Quân đội - đơn vị chủ quản trước khi giải nghệ của cô.

Đặng Ngọc Xuân Thiện (thể dục dụng cụ - TP.HCM)

Những ngôi sao đẳng cấp thế giới tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Phần 1 - Ảnh 6.

Đặng Ngọc Xuân Thiện chứng minh năng lực khi từng vô địch Cúp thế giới - Ảnh: TTO

Từng nổi lên là tài năng trẻ của thể dục dụng cụ Việt Nam, giờ đây Đặng Ngọc Xuân Thiện đã thuộc nhóm “đàn anh” trên tuyển. Tại đấu trường SEA Games, VĐV sở hữu 3 tấm huy chương vàng cá nhân. 

Ngoài ra, Xuân Thiện cũng từng vô địch Cúp thế giới 2025, khẳng định vai trò là một trong những ngôi sao của tuyển thể dục dụng cụ quốc gia.

Nguyễn Ngọc Thuân (bóng chuyền nam – Quân Đội)

Những ngôi sao đẳng cấp thế giới tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Phần 1 - Ảnh 7.

Ngọc Thuân là ngôi sao giúp bóng chuyền nam Việt Nam làm nên lịch sử - Ảnh: TTO

Sở hữu bộ kỹ năng cực tốt và thể lực dồi dào, Ngọc Thuân chính là chủ công số 1 của bóng chuyền nam Việt Nam thời điểm này. Vừa qua, anh góp công giúp cho Biên Phòng có lần thứ 3 liên tiếp vô địch quốc gia.

Cũng trong năm nay, Ngọc Thuân tỏa sáng giúp tuyển quốc gia làm nên lịch sử khi lần đầu vô địch SEA V.Cup. Nhờ đó, anh được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng chuyền Quân Đội giành tấm huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội.

Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách.

Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác.

Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Môn muay mở màn từ ngày 20-10, chính thức khai mạc môn ngày 22-10.

Lễ khai mạc toàn Đại hội dự kiến diễn ra tối 21-11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.

Những ngôi sao đẳng cấp thế giới tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Phần 1 - Ảnh 8.

Những ngôi sao đẳng cấp thế giới tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Phần 1 - Ảnh 9.Thể thao Việt Nam không thể đầu tư dàn trải rồi kỳ vọng có thành tích đột phá

Đó là một ý trong tham luận của Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Nam Nhân khi tham dự Tọa đàm do Báo Tuổi Trẻ tổ chức nhân dịp Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

 

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    Chủ đề: Nguyễn Thị Ánh Viên Trịnh Thu Vinh Ánh Viên Nguyễn Thị Oanh Đại hội thể thao toàn quốc

    Dòng sự kiện: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

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