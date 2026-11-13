Những ngôi sao hứa hẹn tỏa sáng ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Thanh Thúy vẫn là ngôi sao số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh: TTO

Trần Thị Thanh Thúy (bóng chuyền nữ - Tây Ninh)

Trong số các môn thể thao, bóng chuyền có thể xem là môn có nhiều VĐV xuất ngoại nhất. Và người thành công nhất chính là Trần Thị Thanh Thúy, chủ công cao hơn 1,9m.

Hiện tại, cô đang thi đấu cho CLB Gunma Green Wings ở Nhật Bản. Nhưng Thanh Thúy vẫn sẽ được về Việt Nam để khoác áo đơn vị chủ quản là Tây Ninh tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Đây sẽ là gương mặt hứa hẹn kéo khán giả đến sân.

Dương Thúy Vi (wushu - Hà Nội)

Dương Thúy Vi sẽ giải nghệ sau Đại hội, kết thúc một sự nghiệp lẫy lừng - Ảnh: TTO

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, Dương Thúy Vi còn là một tài năng, tượng đài của wushu Việt Nam khi từng giành tới 4 huy chương Asiad. Trong đó, cô từng giành huy chương vàng ở Asiad 14.

Số lượng huy chương cô đạt được ở đấu trường Đông Nam Á như SEA Games thì gần như không thể đếm nổi. Nhưng quy luật thời gian thì không chừa một ai. Ở tuổi 33, Dương Thúy Vi sẽ thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 rồi sau đó giải nghệ, chuyển sang công tác huấn luyện.

Nguyễn Huy Hoàng (bơi - Quảng Trị)

Huy Hoàng là hy vọng vàng trên đường đua xanh của đoàn Quảng Trị - Ảnh: TTO

Nguyễn Huy Hoàng luôn là đầu tàu của tuyển bơi Việt Nam ở các giải đấu lớn gần đây, thể hiện ở những tấm huy chương anh đạt được. Năm 2025, anh đi vào lịch sử với tư cách là kình ngư nam đầu tiên của Việt Nam giành được huy chương vàng tại Giải vô địch thể thao dưới nước châu Á.

Huy Hoàng còn sở hữu cho mình bộ sưu tập huy chương tại Asiad, cũng như vô số danh hiệu tại SEA Games. Do đó anh được xem là hy vọng vàng trên đường đua xanh của tỉnh Quảng Trị.

Lê Quốc Phong (bắn cung - Vĩnh Long)

Cung thủ Lê Quốc Phong đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội sau khi bỏ lỡ Asiad 20 - Ảnh: TTO

Sau khi bỏ lỡ Asiad 20 vì chấn thương, Lê Quốc Phong đang tập huấn tại Phan Thiết, chuẩn bị tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Những thành tích nổi bật của cung thủ này là từng dự Olympic Paris 2024, giành huy chương bạc đồng đội nam cung một dây SEA Games 33 và huy chương đồng đồng đội Cúp thế giới năm 2026. Do đó, Quốc Phong là niềm hy vọng vàng của Vĩnh Long tại Đại hội sắp tới.

Nếu tìm lại phong độ tốt, anh sẽ là ứng viên đáng chú ý trong cuộc đua tranh tại các nội dung cung một dây nam.

Nguyễn Thùy Linh (cầu lông - Đồng Nai)

Thùy Linh vẫn là tay vợt cầu lông nữ số 1 Việt Nam - Ảnh: TTO

Nhiều năm qua, Thùy Linh gần như thống trị ở các giải quốc nội nội dung đơn nữ môn cầu lông. Cô đã có nhiều năm duy trì vị trí số 1 Việt Nam, và có thời điểm lọt vào top 20 thế giới.

Với trình độ có phần chênh lệch, Thùy Linh được kỳ vọng sẽ giúp Đồng Nai sở hữu tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Trương Thảo My - Trương Thảo Vy (bóng rổ - TP.HCM)

Cặp song sinh Trương Thảo My - Trương Thảo Vy (giữa) giúp tăng cường sức mạnh cho bóng rổ nữ TP.HCM - Ảnh: TTO

Đội bóng rổ nữ TP.HCM vốn đã khá mạnh, ở Đại hội sắp tới còn được tiếp thêm sức mạnh nhờ có cặp sinh đôi Trương Thảo My và Trương Thảo Vy. Từ đầu năm nay, họ dành thời gian tập luyện và thi đấu cho đội bóng chủ quản nhiều hơn.

Chính sặp song sinh gốc Mỹ này từng giúp cho tuyển bóng rổ nữ Việt Nam giành huy chương vàng lịch sử ở SEA Games 2023. Họ được kỳ vọng sẽ giúp bóng rổ nữ TP.HCM lấy lại vị thế, sau khi đã để cho Cần Thơ vượt mặt 2 năm liên tiếp Giải vô địch quốc gia.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành công an, quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Môn muay mở màn từ ngày 20-10, chính thức khai mạc môn ngày 22-10. Lễ khai mạc toàn Đại hội dự kiến diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.