'Địa chấn' môn cờ tướng, kỳ thủ Việt Nam 18 tuổi giành HCV cá nhân ở giải thế giới

Kỳ thủ Phan Huy Hoàng tạo nên chiến tích chấn động làng cờ tướng - Ảnh: HOÀNG NGUYÊN NGỮ

Phan Huy Hoàng chính là cái tên thi đấu nổi bật nhất của tuyển Việt Nam tại Giải cờ tướng thế giới mở rộng 2026, 1 trong chuỗi 3 giải cờ tướng thế giới diễn ra tại Singapore trong tháng này.

Dù không phải là Giải vô địch cờ tướng thế giới truyền thống (Lại Lý Huynh đang nắm giữ danh hiệu nhà vô địch cá nhân), đây vẫn là giải đấu chính thức do Liên đoàn Cờ tướng thế giới tổ chức.

Trung Quốc cử đến giải đội hình rất mạnh ở nội dung đồng đội nam, với bộ ba siêu sao Mạnh Phồn Duệ, Lưu Bách Hoành và Như Nhất Thuần. Trong đó Mạnh Phồn Duệ là người đang giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Trung Quốc, còn Lưu Bách Hoành từng vô địch châu Á.

Khi Việt Nam chạm trán Trung Quốc ở vòng 3, Phan Huy Hoàng chơi cực hay, cầm hòa Lưu Bách Hoành ở thế cầm quân đen, đi hậu (đi sau). Dù Việt Nam thua trận này, cá nhân Huy Hoàng vẫn giữ thành tích bất bại.

Và quả thật, ngôi sao mới nổi của làng cờ tướng Việt Nam đã giữ chuỗi trận thắng xuyên suốt giải đấu. Trừ trận hòa Lưu Bách Hoành ở vòng 3, kỳ thủ 18 tuổi toàn thắng 6 trận còn lại trong 7 vòng đấu.

Ở ván cuối cùng, Huy Hoàng một lần nữa tạo nên chiến tích đáng nể khi đánh bại Hồng Húc Tăng của Đài Bắc Trung Hoa (Đài Loan) dù phải đi hậu.

Chiến thắng này giúp kỳ thủ 18 tuổi Việt Nam khép lại giải đấu với thành tích 6 thắng, 1 hòa - tức 13 điểm và hệ số 58.

Về bảng thành tích đồng đội, Phan Huy Hoàng cùng Nguyễn Minh Nhật Quang và kỳ thủ lão tướng Diệp Khai Nguyên (dự giải vào phút cuối) giúp Việt Nam đứng hạng nhì ở giải với 11 điểm. Trung Quốc vô địch với 13 điểm.

Xét riêng bảng điểm cá nhân, Phan Huy Hoàng xuất sắc đứng đầu, giành HCV cá nhân với 13 điểm, nhỉnh hơn kỳ thủ Trung Quốc Như Nhất Thuần đúng 1 điểm.

Hạng 3 là một kỳ thủ Việt Nam khác, Nguyễn Minh Nhật Quang với 12 điểm, kém Như Nhất Thuần vỏn vẹn 1 điểm hệ số phụ (50 so với 51). Hạng 4 và 5 lần lượt là Mạnh Phồn Duệ, Lưu Bách Hoành.

Phan Huy Hoàng trong cuộc đấu với Lưu Bách Hoành - Ảnh: TLKĐ

Dù không thể giúp Việt Nam giành chức vô địch, Phan Huy Hoàng vẫn đạt được cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi đứng đầu về mặt cá nhân ở một giải vô địch thế giới nội dung đồng đội.

Trong môn cờ tướng, vị trí này thường được trao danh hiệu "xạ thủ vương". Còn ở Giải cờ tướng thế giới mở rộng năm nay, điều lệ ghi rõ sẽ trao HCV cho người đứng đầu.

Phan Huy Hoàng năm nay 18 tuổi, là kỳ thủ đến từ TP.HCM. Ở Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia 2026, Phan Huy Hoàng gây "choáng" cho làng cờ khi vô địch toàn bộ các nội dung dành cho lứa tuổi 18 - từ cờ tiêu chuẩn đến cờ nhanh, cờ chớp, hạng mục cá nhân lẫn đồng đội.

Sau Lại Lý Huynh, làng cờ tướng Việt Nam đã lại tìm ra một kỳ thủ gây chấn động kỳ đàn thế giới.

Ba giải riêng biệt tại Singapore Chuỗi giải cờ tướng thế giới diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Trung Hoa Singapore từ ngày 10 đến 15-11, gồm ba giải riêng biệt do Liên đoàn Cờ tướng thế giới chủ trì. Giải thế giới mở rộng lần thứ 5 tổ chức từ ngày 10 đến 13-11, gồm đồng đội nam, đồng đội nữ và cá nhân U18. Giải trẻ thế giới lần thứ 6 diễn ra cùng thời gian, dành cho U12, U16 nam và nữ. Tiếp đó, Giải vô địch cờ nhanh thế giới lần thứ 4 thi đấu ngày 14 và 15-11. Lại Lý Huynh tham dự giải này, ra trận từ 8h30 ngày 14-11, giờ Việt Nam. Mỗi bên có 10 phút, cộng 5 giây sau mỗi nước đi. Ở nội dung đồng đội nữ, các kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến và Đàm Thị Thùy Dung đã thi đấu xuất sắc mang về thêm HCB cho Việt Nam (Trung Quốc vẫn giành HCV), riêng Thùy Dung xếp hạng 3 cá nhân.