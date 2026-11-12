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Kỳ thủ Việt Nam 18 tuổi thắng nhà vô địch cờ tướng châu Á

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Bất ngờ xuất hiện ở vòng 4 nội dung đồng đội nam, Giải vô địch cờ tướng thế giới mở rộng khi Việt Nam quật ngã Hong Kong, nhờ kết quả đầy bất ngờ của kỳ thủ Phan Huy Hoàng trước nhà vô địch châu Á Phùng Gia Tuấn.

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Kỳ thủ 18 tuổi Phan Huy Hoàng gây bất ngờ ở Giải vô địch cờ tướng thế giới - Ảnh: LĐCTVN

Sáng 12-11 đã diễn ra vòng 4 các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ ở Giải cờ tướng thế giới mở rộng 2026, 1 trong chuỗi 3 giải cờ tướng thế giới diễn ra tại Singapore trong tháng này. 

Bất ngờ lớn xuất hiện ở nội dung đồng đội nam khi đội Việt Nam thắng Hong Kong, qua đó vươn lên vị trí số 2 trên bảng xếp hạng.

Cần biết rằng ở nội dung này, tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của nhà vô địch thế giới Lại Lý Huynh, người sẽ tham gia Giải vô địch cờ nhanh thế giới, cũng diễn ra tại Singapore trong những ngày tới. 

Người thay thế Lại Lý Huynh trong đội hình tuyển Việt Nam - kỳ thủ 18 tuổi Phan Huy Hoàng lại trở thành cái tên gây bất ngờ ở giải. 

Trước khi bước vào vòng 4, Phan Huy Hoàng thắng liên tiếp 2 trận vòng 1 và 2, trước khi hòa Lưu Bách Hoành ở vòng 3. Dù kết quả này chưa đủ giúp Việt Nam lật đổ Trung Quốc, việc có thể cầm hòa ngôi sao hàng đầu đại lục Lưu Bách Hoành trong thế đi hậu vẫn là chiến tích đáng nể với Phan Huy Hoàng.

Và đến sáng 12-11, anh lại thắng cả Phùng Gia Tuấn, nhà vô địch châu Á đến từ Hong Kong. Tại Giải vô địch châu Á 2026 diễn ra hồi tháng 10, Phùng Gia Tuấn đã đánh bại Vương Vũ Bác của đội cờ Trung Quốc để trở thành tân vương trong làng cờ tướng châu Á. 

Kỳ thủ Việt Nam 18 tuổi đánh bại nhà vô địch cờ tướng châu Á - Ảnh 1.

Phan Huy Hoàng trong trận hòa Lưu Bách Hoành - Ảnh: LĐCTVN

Theo kết quả cập nhật từ chuyên trang Gdchess, Phan Huy Hoàng đã giành chiến thắng trước Phùng Gia Tuấn sáng nay. Còn theo chuyên trang Thăng Long kỳ đạo, kết quả này có phần may mắn vì Phùng Gia Tuấn... đi trễ. 

Nhưng kể cả như vậy, kỳ thủ 18 tuổi của Việt Nam vẫn đang sở hữu màn trình diễn vô cùng đáng nể ở đấu trường thế giới. Chiến tích hòa Lưu Bách Hoành, cũng như toàn thắng 2 vòng trước đó cho thấy Phan Huy Hoàng là "ngựa ô" thú vị ở giải đấu năm nay. 

Ba giải riêng biệt tại Singapore

Chuỗi giải cờ tướng thế giới diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Trung Hoa Singapore từ ngày 10 đến 15-11, gồm ba giải riêng biệt do Liên đoàn Cờ tướng thế giới chủ trì.

Giải thế giới mở rộng lần thứ 5 tổ chức từ ngày 10 đến 13-11, gồm đồng đội nam, đồng đội nữ và cá nhân U18. Giải trẻ thế giới lần thứ 6 diễn ra cùng thời gian, dành cho U12, U16 nam và nữ.

Tiếp đó, Giải vô địch cờ nhanh thế giới lần thứ 4 thi đấu ngày 14 và 15-11. Lại Lý Huynh tham dự giải này, ra trận từ 8h30 ngày 14-11, giờ Việt Nam. Mỗi bên có 10 phút, cộng 5 giây sau mỗi nước đi.

Kỳ thủ Việt Nam 18 tuổi thắng nhà vô địch cờ tướng châu Á - Ảnh 4.Các nữ kỳ thủ Việt Nam đánh đâu thắng đó ở Giải vô địch cờ tướng thế giới

Tuyển nữ Việt Nam toàn thắng ba trận đầu tại Giải cờ tướng thế giới mở rộng 2026 diễn ra ở Singapore, tạo nên cuộc đua tranh quyết liệt với đội Trung Quốc.


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    Chủ đề: Singapore vô địch thế giới Hong Kong châu Á Phan Huy Hoàng

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