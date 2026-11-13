Cô gái Việt Nam cầm chân người mạnh nhất lịch sử cờ tướng nữ Trung Quốc

Hoàng Yến cầm hòa Đường Đan ở Giải cờ tướng thế giới mở rộng - Ảnh: LĐCTVN

Ở vòng 4 ngày 12-11, tuyển cờ tướng nữ Việt Nam chạm trán Trung Quốc sau khởi đầu toàn thắng cả ba trận.

Theo kết quả ghi nhận từ Gdchess, Nguyễn Hoàng Yến cầm quân đỏ, đi tiên và hòa Đường Đan, mỗi người nhận một điểm. Dù tuyển Việt Nam thất bại chung cuộc, ván hòa của Hoàng Yến vẫn là điểm sáng trước đối thủ đặc biệt mạnh.

Đường Đan là tượng đài của làng cờ tướng nữ Trung Quốc. Sinh năm 1990, nữ đặc cấp đại sư giành chức vô địch quốc gia đầu tiên năm 2007, khi mới 17 tuổi. Đến tháng 12-2025, cô đăng quang lần thứ 10, trở thành “thập quán vương” và củng cố vị thế độc tôn về số lần vô địch cá nhân nữ Trung Quốc.

Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của cờ tướng Trung Quốc, thành tích ấy là thước đo rõ ràng cho sức cờ và khả năng duy trì đỉnh cao của Đường Đan. Từ danh hiệu đầu tiên đến lần đăng quang thứ 10 là hành trình gần hai thập niên, trải qua nhiều thế hệ đối thủ.

Trên đấu trường quốc tế, Đường Đan cũng sở hữu bốn chức vô địch cá nhân nữ thế giới vào các năm 2011, 2013, 2017 và 2025. Danh hiệu gần nhất đến tại Thượng Hải tháng 9 năm ngoái, giúp cô bước vào giải ở Singapore với tư cách đương kim vô địch thế giới.

Sức cờ của Đường Đan còn được thể hiện khi so tài với các cao thủ nam. Tại Ngũ Dương Bôi 2026, cô trở thành nữ kỳ thủ đầu tiên lọt vào giai đoạn chung kết của giải đấu danh giá này. Theo Dương Thành Vãn Báo, Đường Đan đạt thành tích hai thắng, hai hòa và hai thua trong hành trình tranh tài cùng các danh thủ.

Với Hoàng Yến, Đường Đan vừa là đối thủ lớn, vừa gắn với những lần lỡ hẹn ngôi hậu thế giới. Trong cả ba kỳ giải năm 2011, 2013 và 2017 mà Hoàng Yến giành HCB cá nhân nữ, người đứng trên cô đều là Đường Đan.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Hoàng Yến chia điểm với danh thủ Trung Quốc. Tại Đại hội thể thao trí tuệ thế giới năm 2019, cô từng đi hậu hòa Đường Đan ở ván cuối, khép lại giải với thành tích bất bại và giành huy chương bạc, kém đối thủ một điểm.

Hoàng Yến là một trong những nữ kỳ thủ giàu thành tích nhất Việt Nam, từng năm lần vô địch quốc gia nội dung cờ tiêu chuẩn. Trong năm 2026, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi đứng đầu nhóm kỳ thủ hải ngoại ở vòng tuyển chọn Thượng Hải Bôi, giành quyền góp mặt tại vòng chung kết cùng dàn cao thủ Trung Quốc.

Trước cuộc đối đầu Đường Đan tại Singapore, Hoàng Yến đã thắng hai, hòa một trong ba ván đầu.

Cùng Đàm Thị Thùy Dung, cô giúp tuyển nữ Việt Nam lần lượt vượt qua Singapore II, Đức và Singapore I. Đến vòng 5, Hoàng Yến lại tiếp tục đánh bại Lâm Gia Hân của Hong Kong để đưa Việt Nam trở lại mạch thắng, còn cá nhân cô duy trì thành tích bất bại.