Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Cô gái Việt Nam cầm chân người mạnh nhất lịch sử cờ tướng nữ Trung Quốc

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Nguyễn Hoàng Yến giành kết quả đáng chú ý khi cầm hòa Đường Đan, nữ kỳ thủ sở hữu kỷ lục 10 chức vô địch Trung Quốc, tại Giải cờ tướng thế giới mở rộng 2026 ở Singapore.

- Ảnh 1.

Hoàng Yến cầm hòa Đường Đan ở Giải cờ tướng thế giới mở rộng - Ảnh: LĐCTVN

Ở vòng 4 ngày 12-11, tuyển cờ tướng nữ Việt Nam chạm trán Trung Quốc sau khởi đầu toàn thắng cả ba trận. 

Theo kết quả ghi nhận từ Gdchess, Nguyễn Hoàng Yến cầm quân đỏ, đi tiên và hòa Đường Đan, mỗi người nhận một điểm. Dù tuyển Việt Nam thất bại chung cuộc, ván hòa của Hoàng Yến vẫn là điểm sáng trước đối thủ đặc biệt mạnh.

Đường Đan là tượng đài của làng cờ tướng nữ Trung Quốc. Sinh năm 1990, nữ đặc cấp đại sư giành chức vô địch quốc gia đầu tiên năm 2007, khi mới 17 tuổi. Đến tháng 12-2025, cô đăng quang lần thứ 10, trở thành “thập quán vương” và củng cố vị thế độc tôn về số lần vô địch cá nhân nữ Trung Quốc.

Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của cờ tướng Trung Quốc, thành tích ấy là thước đo rõ ràng cho sức cờ và khả năng duy trì đỉnh cao của Đường Đan. Từ danh hiệu đầu tiên đến lần đăng quang thứ 10 là hành trình gần hai thập niên, trải qua nhiều thế hệ đối thủ.

Trên đấu trường quốc tế, Đường Đan cũng sở hữu bốn chức vô địch cá nhân nữ thế giới vào các năm 2011, 2013, 2017 và 2025. Danh hiệu gần nhất đến tại Thượng Hải tháng 9 năm ngoái, giúp cô bước vào giải ở Singapore với tư cách đương kim vô địch thế giới.

Sức cờ của Đường Đan còn được thể hiện khi so tài với các cao thủ nam. Tại Ngũ Dương Bôi 2026, cô trở thành nữ kỳ thủ đầu tiên lọt vào giai đoạn chung kết của giải đấu danh giá này. Theo Dương Thành Vãn Báo, Đường Đan đạt thành tích hai thắng, hai hòa và hai thua trong hành trình tranh tài cùng các danh thủ.

Với Hoàng Yến, Đường Đan vừa là đối thủ lớn, vừa gắn với những lần lỡ hẹn ngôi hậu thế giới. Trong cả ba kỳ giải năm 2011, 2013 và 2017 mà Hoàng Yến giành HCB cá nhân nữ, người đứng trên cô đều là Đường Đan.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Hoàng Yến chia điểm với danh thủ Trung Quốc. Tại Đại hội thể thao trí tuệ thế giới năm 2019, cô từng đi hậu hòa Đường Đan ở ván cuối, khép lại giải với thành tích bất bại và giành huy chương bạc, kém đối thủ một điểm.

Hoàng Yến là một trong những nữ kỳ thủ giàu thành tích nhất Việt Nam, từng năm lần vô địch quốc gia nội dung cờ tiêu chuẩn. Trong năm 2026, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi đứng đầu nhóm kỳ thủ hải ngoại ở vòng tuyển chọn Thượng Hải Bôi, giành quyền góp mặt tại vòng chung kết cùng dàn cao thủ Trung Quốc.

Trước cuộc đối đầu Đường Đan tại Singapore, Hoàng Yến đã thắng hai, hòa một trong ba ván đầu. 

Cùng Đàm Thị Thùy Dung, cô giúp tuyển nữ Việt Nam lần lượt vượt qua Singapore II, Đức và Singapore I. Đến vòng 5, Hoàng Yến lại tiếp tục đánh bại Lâm Gia Hân của Hong Kong để đưa Việt Nam trở lại mạch thắng, còn cá nhân cô duy trì thành tích bất bại.

Cô gái Việt Nam cầm chân người mạnh nhất lịch sử cờ tướng nữ Trung Quốc - Ảnh 3.Các nữ kỳ thủ Việt Nam đánh đâu thắng đó ở Giải vô địch cờ tướng thế giới

Tuyển nữ Việt Nam toàn thắng ba trận đầu tại Giải cờ tướng thế giới mở rộng 2026 diễn ra ở Singapore, tạo nên cuộc đua tranh quyết liệt với đội Trung Quốc.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cờ tướng Singapore Đường Đan Trung Quốc Hoàng Yến

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất