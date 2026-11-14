Lịch trực tiếp Giải U23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Việt Nam quyết đấu Qatar - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Trận đấu của U23 Việt Nam được phát trực tiếp trên VTV6, ứng dụng VTVgo và FPT Play. Đây là cuộc so tài quyết định ngôi vô địch.

U23 Việt Nam bước vào trận đấu với lợi thế dẫn đầu sau hai chiến thắng trước Thái Lan và Singapore. Thầy trò ông Đinh Hồng Vinh có 6 điểm, ghi 4 bàn và chưa thủng lưới.

Bàn thắng gần nhất đến từ pha đánh gót của Bảo Long, giúp đội chủ nhà vượt qua Singapore 1-0.

Trong khi đó, U23 Qatar đứng thứ hai với 4 điểm, hiệu số +1. Đại diện Tây Á hòa Singapore 0-0 ở ngày ra quân, trước khi đánh bại Thái Lan 2-1 để duy trì cơ hội cạnh tranh chức vô địch.

Với khoảng cách 2 điểm, U23 Việt Nam chỉ cần hòa là chắc chắn vô địch. Ngược lại, Qatar buộc phải giành chiến thắng để vượt lên.

Với đội hình đồng đều cùng lợi thế sân nhà thì 1 điểm là điều nằm trong tầm tay của Cao Văn Bình và các đồng đội.

Trước cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Qatar, U23 Thái Lan gặp U23 Singapore lúc 15h cùng ngày, cạnh tranh vị trí thứ ba chung cuộc.

Gia Lai VTV Cup 2026 có 4 đội tham dự, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Đội vô địch nhận 100.000 USD, đội á quân nhận 40.000 USD và đội đứng thứ ba nhận 20.000 USD.