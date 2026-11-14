Vinicius lập cú đúp siêu phẩm, Brazil vẫn thua Nhật Bản ở phút bù giờ

Niềm vui của các cầu thủ Nhật Bản sau khi ghi bàn vào lưới Brazil - Ảnh: REUTERS

Ở World Cup 2026, tuyển Brazil đã đánh bại Nhật Bản 2-1 tại vòng 32 đội để tiễn đại diện châu Á về nước. Gặp lại sau 5 tháng, kết quả đảo ngược khi tuyển Nhật Bản quật ngã Brazil tại Singapore. Khó có thể nói rằng do đây là trận giao hữu nên Brazil không thật sự mang đến lực lượng mạnh nhất.

Thực tế, HLV Carlo Ancelotti đã tung vào sân đội hình với rất nhiều ngôi sao như Vinicius, Raphinha, Estevao...

Dù vậy, tuyển Nhật Bản tiếp tục thể hiện sự tự tin, khả năng đương đầu với áp lực ở trận cầu lớn.

Đại diện châu Á nhập cuộc đầy ấn tượng khi ghi đến 2 bàn thắng vào lưới Brazil chỉ sau 20 phút bóng lăn.

Takefusa Kubo mở tỉ số phút thứ 15, còn Keito Nakamura là người nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 19.

Vinicius lập cú đúp nhưng Brazil vẫn thua Nhật Bản - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, khởi đầu tốt không giúp Nhật Bản có chiến thắng dễ dàng trước một đội bóng lớn như Brazil. Những phút tiếp theo của trận đấu, Vinicius tỏa sáng rực rỡ giúp Brazil ghi liền 2 bàn thắng giúp đại diện Nam Mỹ cân bằng tỉ số 2-2.

Cả 2 bàn thắng của Vinicius đều đến sau những cú sút xa cực kỳ quyết đoán và đẹp mắt. Cú đúp bàn thắng này sẽ giúp Vinicius lấy lại sự tự tin sau chuỗi phong độ có phần kém cỏi ở Real Madrid.

Nhưng hai khoảnh khắc tài năng của Vinicius không đủ giúp Brazil rời sân với tỉ số hòa. Phút 90+1, Tatsuhiro Sakamoto đệm bóng cận thành, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Nhật Bản.

Chính bàn thắng này khiến trận đấu trở nên căng thẳng, buộc trọng tài phải rút 2 thẻ đỏ cho HLV Carlo Ancelotti và Raphinha vì lỗi phản ứng thái quá.

Sau trận đấu với Brazil, Nhật Bản có thêm 1 trận giao hữu với Paraguay vào ngày 17-11. Trong khi đó, Brazil sẽ chạm trán chủ nhà Singapore.