Không còn Olaha Mạnh Đức (17), Đình Bắc là chân sút chủ lực của tuyển Việt Nam - Ảnh: MINH ĐỖ

19h hôm nay (17-11), đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Kyrgyzstan ở lượt cuối Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

U23 Việt Nam đã xuất sắc đăng quang Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, kết thúc hôm 14-11 tại sân Pleiku sau 3 trận bất bại (2 thắng). Vì thế, đội tuyển Việt Nam cũng rất muốn đánh bại Kyrgyzstan trong trận cuối cùng để bước lên bục cao nhất.

Hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang tạm xếp sau Kyrgyzstan do thua về hiệu số. Đội tuyển Việt Nam chỉ thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0, còn Kyrgyzstan thắng 3-0.

Cạnh tranh quyết liệt

Đội tuyển Việt Nam đang xếp hạng 99 thế giới, hơn Kyzgyzstan có 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Nên trình độ giữa 2 đội không có quá nhiều sự chênh lệch. Cái khó duy nhất của đội tuyển Việt Nam chính là lực lượng hiện tại.

Ngoài việc không tập trung Hoàng Đức, Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, HLV Kim Sang Sik còn vừa mất thêm 4 cầu thủ nữa sau trận ra quân thắng Đài Bắc Trung Hoa.

Cụ thể, tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức (Nigeria), thủ môn số một Lê Giang Patrik, trung vệ Nhật Minh và tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường đã trở về CLB Công An TP.HCM chuẩn bị cho Giải vô địch các CLB Đông Nam Á - Shopee Cup 2026-2027.

Tuy nhiên, trong tay HLV Kim Sang Sik vẫn còn những cầu thủ chủ chốt ở từng tuyến để làm bộ khung chính cho trận đấu với Kyrgyzstan. Đặc biệt là hàng công với phong độ cao của Đình Bắc, chân sút đã ghi bàn trong trận thắng Đài Bắc Trung Hoa.

Bản thân HLV Urmat Abdukaimov cũng đánh giá cao Đình Bắc cùng đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, nhà cầm quân 35 tuổi này cho rằng trận đấu là bài kiểm tra quan trọng đối với Kyrgyzstan.

Nếu như đội tuyển Việt Nam không có chân sút nhập tịch nào cho trận đấu này, thì Kyrgyzstan có Joel Kojo khá đáng chú ý. Chân sút gốc Ghana này đã ghi 1 bàn trong trận thắng Đài Bắc Trung Hoa vừa qua.

Lương Chí Khải (phải) trên sân tập đội tuyển Việt Nam - Ảnh: VFF

Cơ hội cho các nhân tố mới

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang Sik nói: "Kyrgyzstan có thể hình, thể lực, kỹ thuật tốt hơn nhiều so với Đài Bắc Trung Hoa. Với đội tuyển Việt Nam, do có nhiều cầu thủ mới nên cách tổ chức của đội còn gặp khó khăn, nhưng chúng tôi đang có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu cuối cùng của giải".

Sau khi 4 cầu thủ của CLB Công An TP.HCM rút lui, HLV Kim Sang Sik chỉ còn có 20 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu. Không có cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Việt Nam cũng chỉ còn đúng 1 cầu thủ Việt kiều là trung vệ Lương Chí Khải (Kyle Colonna).

Ở trận ra quân, Lương Chí Khải khởi động và gặp chấn thương nhẹ ở cổ chân nên không có cơ hội ra sân. Tuy nhiên, trong những buổi tập vừa qua. trung vệ cao 1m88 này đã tập luyện bình thường để sẵn sàng cho trận ra mắt đội tuyển Việt Nam.

Ngoài Lương Chí Khải, thủ môn 23 tuổi Trung Kiên cũng sẽ có lần thứ 2 bắt chính cho đội tuyển Việt Nam.

Không có Lê Giang Patrik, HLV Kim Sang Sik đã quyết định chọn Trung Kiên trấn giữ khung thành thay vì Nguyễn Văn Việt. Trước đó, Trung Kiên đã bắt chính cho đội tuyển Việt Nam trong trận thắng Nepal 1-0 tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Thống Nhất hồi tháng 10-2025.

Tuyến giữa hứa hẹn cũng là nơi HLV Kim Sang Sik sẽ thay đổi mạnh mẽ. Trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, 3 tiền vệ trung tâm được ông Kim sử dụng là Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Thái Quốc Cường (đá chính) và Hoàng Vĩnh Nguyên (vào sân thay người).

Và giờ là lúc nhân tố mới toanh Nguyễn Quang Vinh có cơ hội xuất trận. Tiền vệ 21 tuổi này đã chơi nổi bật trong màu áo CLB Sông Lam Nghệ An ở 7 vòng đấu đầu tiên của V-League 2026-2027 và là tiền vệ trung tâm chủ chốt của U23 Việt Nam tại Asiad 2026.

"Các cầu thủ có mặt bằng trình độ như nhau. Tôi cùng ban huấn luyện cố gắng tận dụng hết năng lực của các cầu thủ để tạo nên một trận đấu thật hay. Về mục tiêu, do đây là trận đấu cuối cùng trong năm 2026, toàn đội hướng tới chiến thắng", HLV Kim Sang Sik khẳng định.