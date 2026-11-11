Olaha Mạnh Đức, Lê Giang Patrik rời tuyển Việt Nam

Lê Giang Patrik (giữa) và Olaha Mạnh Đức ở đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh: MINH ĐỖ

Tối 11-11, đội tuyển Việt Nam đã thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 ở trận ra quân Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam được ghi do công của tân binh nhập tịch Olaha Mạnh Đức (Nigeria) ở phút 22 và Đình Bắc phút 58.

Điều đáng chú ý là sau trận đấu này, Olaha Mạnh Đức, thủ môn Lê Giang Patrik, trung vệ Nhật Minh và tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường sẽ được tạo điều kiện rời đội tuyển Việt Nam, dù vẫn còn trận cuối cùng với Kyrgyzstan vào ngày 17-11.

Bởi CLB Công An TP.HCM cần 4 cầu thủ này để chuẩn bị cho trận tiếp đối thủ mạnh Buriram United (Thái Lan), ở lượt trận thứ 2 bảng A Giải vô địch các CLB Đông Nam Á - Shopee Cup 2026-2027 diễn ra vào ngày 18-11 trên sân Bình Dương.

Quyết định này được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và CLB, nhằm hài hòa kế hoạch thi đấu của cả hai bên.

Casper Cup 2026 là dịp để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng, đánh giá phong độ và khả năng đáp ứng của các cầu thủ, đặc biệt là những nhân tố mới, qua đó tiếp tục xây dựng đội hình có chiều sâu cho các mục tiêu dài hạn.

Sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa, nhà cầm quân người Hàn Quốc dành lời khen cho Olaha Mạnh Đức khi tiền đạo này ghi bàn ngay trong trận ra mắt đội tuyển, đồng thời ghi nhận màn thể hiện của Nguyễn Thái Quốc Cường ở tuyến giữa.

Olaha Mạnh Đức (giữa) ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho tuyển Việt Nam - Ảnh: MINH ĐỖ

"Olaha đã có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển và ghi được bàn thắng. Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến cậu ấy. Với Quốc Cường, cầu thủ trẻ này cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình", HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Chia tay Lê Giang Patrik, hai thủ môn còn lại Nguyễn Trung Kiên và Trần Văn Việt sẽ có cơ hội ra sân trong trận gặp Kyrgyzstan.

Hài hòa lợi ích giữa CLB và đội tuyển Việt Nam Trước đó, trong đợt tập trung chuẩn bị cho Casper Cup 2026, HLV Kim Sang Sik cũng không triệu tập các cầu thủ thuộc biên chế CLB Công An Hà Nội, ngoại trừ tiền đạo Đình Bắc. Đây là cách tiếp cận nhằm tạo điều kiện để các CLB chủ động chuẩn bị lực lượng cho lịch thi đấu, đồng thời giúp đội tuyển quốc gia duy trì kế hoạch rà soát, đánh giá nhân sự và xây dựng lực lượng cho các mục tiêu dài hạn.

Mạnh Đức, Đình Bắc ghi bàn giúp tuyển Việt Nam đánh bại Đài Bắc Trung Hoa Tối 11-11, trong trận giao hữu quốc tế với Đài Bắc Trung Hoa, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc.



