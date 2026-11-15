HLV tuyển Kyrgyzstan đánh giá cao Đình Bắc

HLV Urmat Abdukaimov của đội tuyển Kyrgyzstan ở cuộc họp báo - Ảnh: VFF

Tối 14-11, đội tuyển Kyrgyzstan đã thắng Đài Bắc Trung Hoa 3-0 ở Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Urmat Abdukaimov cho rằng đây là kết quả tích cực, nhưng màn trình diễn của đội vẫn còn những điểm cần cải thiện.

Theo ông, điều kiện thời tiết với độ ẩm cao, khác biệt so với những gì các cầu thủ thường gặp, đã ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát bóng. Kyrgyzstan để mất bóng khá nhiều, phải đối mặt với các tình huống phản công và tiêu hao thể lực.

HLV Urmat Abdukaimov nhấn mạnh đội tuyển Kyrgyzstan cần cải thiện khả năng kiểm soát bóng trong các tình huống tổ chức tấn công, đồng thời nâng cao hiệu quả tận dụng cơ hội, đặc biệt là ở những tình huống cố định.

HLV Urmat Abdukaimov cho biết đã theo dõi trận Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 cũng như một số trận gần đây của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Đội tuyển Kyrgyzstan (áo trắng) trong trận thắng Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh: VFF

Theo nhà cầm quân này, đội tuyển Việt Nam có tổ chức tốt trong cả tấn công lẫn phòng ngự, sở hữu chất lượng chuyên môn đáng chú ý và sẽ là đối thủ phù hợp để Kyrgyzstan kiểm chứng năng lực.

HLV Urmat Abdukaimov cũng tiết lộ đã trao đổi với trung vệ Odilzhon Abdurakhmanov - cầu thủ đang thi đấu tại V-League trong màu áo CLB Thanh Hóa - để tìm hiểu thêm về các cầu thủ Việt Nam cũng như điều kiện thi đấu.

Ông đánh giá Abdurakhmanov có sự am hiểu về bóng đá Việt Nam, đang thể hiện phong độ tốt.

Nhà cầm quân này cũng nhận định V-League là một giải đấu có chất lượng và đội tuyển Kyrgyzstan may mắn khi có một cầu thủ như Abdurakhmanov trong đội hình.

Khi được hỏi về cầu thủ Việt Nam nào gây ấn tượng, HLV Urmat Abdukaimov nhắc đến Nguyễn Đình Bắc - người đã ghi bàn vào lưới Đài Bắc Trung Hoa. Ông đánh giá cầu thủ 22 tuổi này là một cầu thủ rất tốt, thuộc nhóm những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Nhà cầm quân người Kyrgyzstan cũng lưu ý rằng đội tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi về lực lượng khi dành cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, ông dự báo cuộc đối đầu tới sẽ rất khó khăn và đòi hỏi đội bóng của mình phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Cùng chiến thắng nên cuộc đối đầu giữa Kyrgyzstan và đội tuyển Việt Nam vào 19h ngày 17-11 tới hứa hẹn rất hấp dẫn.