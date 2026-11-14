Đài Bắc Trung Hoa thua Kyrgyzstan, trận thua thứ hai liên tiếp

Akmatov khép lại chiến thắng 3-0 cho Kyrgyzstan trước Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh: FPT PLAY

Kyrgyzstan nhập cuộc chủ động và nhanh chóng chiếm ưu thế trong những phút đầu trận. Đội bóng Trung Á liên tục gây sức ép, trong khi hàng phòng ngự Đài Bắc Trung Hoa tỏ ra lúng túng trước những pha lên bóng của đối thủ.

Phút 17, Kyrgyzstan cho thấy sự nguy hiểm của mình trong những tình huống cố định. Sau quả phạt góc bên cánh trái, Astunov bật cao đánh đầu hiểm hóc nhưng thủ môn gốc Hà Lan bên phía Đài Bắc Trung Hoa đã phản xạ kịp thời để cứu thua.

Dù có một vài pha lên bóng đáp trả, Đài Bắc Trung Hoa không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm. Trong khi đó, Kyrgyzstan tiếp tục duy trì sức ép và cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỉ số ở phút 31, khi Zhyrgalbek băng vào đệm bóng sau đường căng ngang thuận lợi của Kimi Merk.

Chưa dừng lại ở đó, đội bóng Trung Á còn nhân đôi cách biệt trước khi hiệp một khép lại. Phút 44, thủ môn Đài Bắc Trung Hoa không thể bắt dính cú sút của Zhyrgalbek, tạo điều kiện để Joel Kojo ập vào đá bồi, nâng tỉ số lên 2-0.

Bước sang hiệp hai, Kyrgyzstan chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn kiểm soát tốt thế trận. Họ liên tục kéo giãn đội hình đối phương bằng những pha phối hợp, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội đáng chú ý, trong đó có cú đánh đầu đưa bóng dội cột dọc ở phút 60.

Sự áp đảo của Kyrgyzstan còn thể hiện qua thống kê khi họ có 8 lần dứt điểm, trong khi Đài Bắc Trung Hoa chỉ có một. Phút 85, đội bóng Trung Á tiếp tục suýt ghi bàn bằng một pha đánh đầu chệch cột dọc, trước khi Jhon Benchy đáp trả với cú sút đưa bóng dội cột bên kia sân.

Đến phút 90+1, Akmatov khép lại chiến thắng cho Kyrgyzstan bằng pha dứt điểm cận thành sau tình huống phối hợp đẹp mắt trong vòng cấm.

Thắng chung cuộc 3-0, Kyrgyzstan sẵn sàng cho cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam vào ngày 17-11 tới đây. Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa rời giải sau khi nhận thất bại thứ hai liên tiếp trước đại diện Trung Á.