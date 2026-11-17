Đội hình ra sân tuyển Việt Nam đấu Kyrgyzstan ở lượt trận cuối Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 - Đồ họa: N.K

Thông tin đội hình:

So với trận ra quân thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0, HLV Kim Sang Sik chỉ giữ lại tiền đạo Đình Bắc, trung vệ đội trưởng Thành Chung và hậu vệ Hồng Phúc ở đội hình xuất phát. Còn lại là 8 sự thay đổi.

Bộ ba tiền đạo là Đình Bắc, Nguyễn Văn Tùng và Thanh Nhàn. Trong đó, Văn Tùng đá cao nhất trên hàng công.

Bộ tứ tiền vệ là Phan Tuấn Tài, Nhật Nam, Nguyễn Quang Vinh và Hồng Phúc. Đây là lần đầu tiên, HLV Kim Sang Sik dùng bộ đôi tiền vệ trung tâm Nhật Nam - Quang Vinh. Trong đó, Quang Vinh (21 tuổi) là trụ cột tuyến giữa của U23 Việt Nam và mới lần đầu lên tuyển.

Bộ ba trung vệ gồm Đức Anh, Thành Chung và Lương Chí Khải (Kyle Colonna). Như vậy, Đức Anh và cầu thủ Việt kiều Mỹ Lương Chí Khải lần đầu đá cho đội tuyển Việt Nam. Thủ môn Trung Kiên bắt chính thay cho cầu thủ Việt kiều Lê Giang Patrik (Slovakia).

Đội hình xuất phát: Tuyển Việt Nam: Trần Trung Kiên; Lương Chí Khải, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Chung, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Đức Anh; Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Lê Quốc Nhật Nam, Nguyễn Quang Vinh; Nguyễn Văn Tùng. Tuyển Kyrgyzstan: Erjan Todotaev; Valerii Kochin, Said Datsiev, Kristian Braluzman; Jomi Merk Bern, Oozhon Abdurahmanov, Karat Zhyrgalbek Uulu, Sardorjon Astanakulov, Manas Karipov, Erbol Atabaev; Eldiyar Zaripdjanov.

Thông tin trước trận:

Tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội giành chức vô địch Casper Cup 2026 ngay trên sân nhà, nhưng nhiệm vụ của thầy trò HLV Kim Sang Sik không hề đơn giản. Sau chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa hôm 11-11, đội chủ nhà có 3 điểm và tạm xếp thứ hai do kém Kyrgyzstan về hiệu số bàn thắng bại.

Đây là giải đấu có 3 đội tham dự, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Vì vậy, cuộc đối đầu với Kyrgyzstan mang ý nghĩa quyết định khi tuyển Việt Nam buộc phải giành chiến thắng mới có thể vượt lên chiếm ngôi đầu. Trong khi kết quả hòa cũng đủ giúp Kyrgyzstan giữ chức vô địch.

Ở trận ra quân, các học trò của HLV Kim Sang Sik đã thể hiện sự vượt trội trước Đài Bắc Trung Hoa. Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đình Bắc là hai cầu thủ ghi bàn, giúp tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại giải.

Đáng chú ý, Đình Bắc tiếp tục là gương mặt được kỳ vọng tạo khác biệt trên hàng công sau những màn trình diễn tích cực trong thời gian qua. Ngoài ra, trận đấu với Kyrgyzstan cũng là dịp để ban huấn luyện đánh giá thêm những nhân tố mới, trong đó có Hồng Phúc và Quốc Cường, sau khi họ được trao cơ hội ở trận trước.

Tuy nhiên, thử thách lần này khó khăn hơn đáng kể khi Kyrgyzstan cho thấy sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước Đài Bắc Trung Hoa hôm 14-11. Các bàn thắng của Zhyrgalbek, Joel Kojo và Akmatov giúp đại diện Trung Á có hiệu số tốt hơn Việt Nam, qua đó nắm lợi thế trước lượt đấu cuối.

Kyrgyzstan cũng đang có phong độ khá ổn định với 3 chiến thắng liên tiếp và chuỗi 5 trận bất bại. Dù vậy, đội bóng này chỉ có hai ngày chuẩn bị cho cuộc chạm trán chủ nhà, đồng thời gặp một số trở ngại trong quá trình thích nghi với điều kiện thời tiết có độ ẩm cao tại Việt Nam.

HLV Urmat Abdukaimov thừa nhận các học trò cần cải thiện khả năng kiểm soát bóng và tận dụng cơ hội, đặc biệt ở những tình huống cố định. Nhà cầm quân này cũng đánh giá cao chất lượng đội hình Việt Nam, đồng thời tiết lộ đã tham khảo ý kiến của trung vệ Odilzhon Abdurakhmanov, cầu thủ đang thi đấu cho CLB Thanh Hóa, để tìm hiểu thêm về đối thủ.

Bên cạnh cuộc đua vô địch, màn so tài trên sân Thiên Trường còn là cơ hội để HLV Kim Sang Sik kiểm nghiệm đội hình và lối chơi trước đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt. Đây cũng là một trong những bước chuẩn bị của tuyển Việt Nam hướng đến vòng chung kết Asian Cup 2027, dự kiến diễn ra vào tháng 12.