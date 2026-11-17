U19 Việt Nam (áo trắng) trong trận hòa U19 Tajikistan 2-2 - Ảnh: ASEAN FOOTBALL

Ở lượt trận cuối cùng Giải giao hữu CFA Team China Panda Cup 2026 diễn ra chiều 17-11 tại Thành Đô (Trung Quốc), đội tuyển U19 Việt Nam đã hòa U19 Tajikistan 2-2.

Trận đấu diễn ra với thế trận khá cân bằng. U19 Việt Nam thi đấu quyết tâm và có bàn thắng mở tỉ số ở phút 36 do công của Hoàng Công Hậu, tạo lợi thế trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, U19 Tajikistan đẩy cao đội hình và liên tiếp ghi hai bàn thắng ở các phút 58 và 78, qua đó vượt lên dẫn trước 2-1.

Tuy nhiên U19 Việt Nam vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội, và có bàn thắng gỡ hòa 2-2 nhờ công của Hoàng Công Hậu ở phút 84.

Với kết quả này, U19 Việt Nam khép lại hành trình tại CFA Team China Panda Cup 2026 với 1 trận hòa. Trước đó, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn lần lượt để thua chủ nhà U19 Trung Quốc 1-3 và U19 Hàn Quốc 1-2.

Đây là giải đấu có ý nghĩa cọ xát quan trọng đối với U19 Việt Nam, đặc biệt khi đội hình tham dự có sự góp mặt của nhiều cầu thủ trẻ ở độ tuổi 16-17.

Qua 3 trận đấu với các đối thủ có chất lượng, ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá năng lực, bản lĩnh thi đấu và khả năng thích nghi của các cầu thủ trong môi trường bóng đá quốc tế.

Đây cũng là cơ hội để các gương mặt trẻ tích lũy kinh nghiệm, từng bước trưởng thành và hướng tới những mục tiêu phát triển dài hạn, góp phần xây dựng lực lượng kế cận cho bóng đá Việt Nam.