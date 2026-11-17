HLV Lee Young Jin (giữa) ra mắt CLB SHB Đà Nẵng - Ảnh: THẮNG LÊ

10h30 sáng 17-11, CLB SHB Đà Nẵng đã chính thức công bố HLV Lee Young Jin làm HLV trưởng trong cuộc họp báo tại sân Chi Lăng.

Đội bóng sông Hàn vừa để thua 0-1 trên sân đội chót bảng CLB Thành phố Đồng Nai ở vòng 7. Kết quả này khiến thầy trò HLV Lê Đức Tuấn từ hạng 8 tuột xuống hạng 10/14 đội với 9 điểm sau 7 trận, chỉ còn hơn có 5 điểm so với đội bóng miền Đông Nam Bộ.

Dù chưa đến nỗi ở vị trí nguy hiểm, nhưng CLB SHB Đà Nẵng đã quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện nhằm không phải rơi vào vòng xoáy đua trụ hạng.

Theo đó, ghế HLV trưởng được trao cho HLV Lee Young Jin, cựu trợ lý và được xem là "bộ não" của HLV Park Hang Seo trong giai đoạn 2018-2022 cực kỳ thành công cùng bóng đá Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp báp, HLV Lee Young Jin đã gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo CLB SHB Đà Nẵng đã tin tưởng và trao cho ông cơ hội dẫn dắt đội bóng.

Ông nói: "Đà Nẵng là thành phố mà tôi đã có dịp đến thăm nhiều lần trước đây. Vì vậy, trước khi chính thức nhận nhiệm vụ, tôi đã dành thời gian tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa, con người, lịch sử cũng như truyền thống của CLB SHB Đà Nẵng.

Tôi hiểu rằng đây là một đội bóng có bề dày lịch sử, mang trong mình niềm tự hào và tình cảm rất lớn của người dân thành phố. Đó cũng là điều khiến tôi cảm thấy vinh dự khi được trở thành một phần trong hành trình của đội bóng".

Trợ lý Lee Young Jin (phải) cùng HLV Park Hang Seo khi cùng đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2019 - Ảnh: N.K.

Nhiệm vụ trước mắt của HLV Lee Young Jin sẽ là củng cố hàng phòng ngự, khắc phục những hạn chế trong cách vận hành đội hình để đưa CLB SHB Đà Nẵng đạt thành tích tốt hơn.

Bởi dù có thể đánh bại các đối thủ mạnh Nam Định, Hà Nội hay Công An TP.HCM, nhưng đội bóng sông Hàn lại để thua những đội bóng yếu hơn như Hoàng Anh Gia Lai hay Thành phố Đồng Nai.

Kinh nghiệm với bóng đá Việt Nam là một lợi thế của HLV Lee Young Jin khi không phải mất thời gian làm quen tại CLB SHB Đà Nẵng. Đặc biệt là tại đây, ông Lee sẽ có dịp tái ngộ với các học trò cũ như thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Quế Ngọc Hải...

Tuy nhiên, thách thức cho nhà cầm quân 63 tuổi này là không nhỏ. Bởi đã lâu, ông Lee không còn làm công tác huấn luyện kể từ khi cùng HLV Park Hang Seo chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022 (tiền thân của ASEAN Cup hiện tại).

Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ ra cực kỳ tự tin. Ông nói: "Tôi cũng đã tìm hiểu về định hướng và những kỳ vọng của ban lãnh đạo đối với sự phát triển của CLB trong tương lai.

Tôi hiểu rằng phía trước còn nhiều công việc cần thực hiện và những thử thách cần vượt qua. Tôi sẽ cùng ban huấn luyện và các cầu thủ nỗ lực từng ngày, từng buổi tập và từng trận đấu để từng bước hiện thực hóa những mục tiêu đó".

CLB SHB Đà Nẵng sẽ tiếp Ninh Bình trên sân Chi Lăng ở vòng 8 V-League 2026-2027 vào ngày 22-11 tới. Như vậy, HLV Lee Young Jin sẽ có 5 ngày để chuẩn bị cho trận đấu.