Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Video: Siêu phẩm của Đình Bắc vào lưới Đài Bắc Trung Hoa

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

Đình Bắc ghi bàn đẹp mắt trong chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước Đài Bắc Trung Hoa, trong trận ra quân tại Giải giao hữu Casper Cup 2026.

Đình Bắc lập siêu phẩm vào lưới Đài Bắc Trung Hoa - Video: FPT PLAY

Tối 11-11, tại trận ra quân ở Giải giao hữu Casper Cup 2026, Đình Bắc cùng các đồng đội tuyển Việt Nam nhẹ nhàng giành chiến thắng 2-0 trước đội khách Đài Bắc Trung Hoa trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Với Đình Bắc, cầu thủ trẻ này thi đấu ấn tượng và trực tiếp ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 với một siêu phẩm.

Nhận đường chuyền từ cầu thủ vào sân thay người Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc thoát xuống nhận bóng bên cánh trái.

Cầu thủ của Công An Hà Nội loại bỏ hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa rồi dứt điểm cực mạnh làm tung lưới đối phương, nâng tỉ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam ở phút 57.

Trong thời gian góp mặt trên sân, Đình Bắc cùng với cầu thủ ghi bàn hiệp 1 - tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức luôn gây ra rất nhiều khó khăn cho hậu vệ của Đài Bắc Trung Hoa.

Video: Siêu phẩm của Đình Bắc vào lưới Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh 1.

Đình Bắc ghi bàn vào lưới Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh: MINH ĐỖ

Ngoài ra, cầu thủ mang áo số 7 vẫn gây ấn tượng cho người hâm mộ với những pha đi bóng qua người sở trường, nguồn năng lượng dồi dào.

Màn trình diễn xuất sắc của Đình Bắc giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik dễ dàng đánh bại đội khách Đài Bắc Trung Hoa với tỉ số 2-0 trong trận ra quân tại Giải giao hữu Casper Cup 2026.

* Xem màn trình diễn của Đội tuyển Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.

Video: Siêu phẩm của Đình Bắc vào lưới Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh 2.Video: Bàn thắng đầu tiên của Olaha Mạnh Đức cho tuyển Việt Nam

Trong lần đầu tiên ra mắt tuyển Việt Nam, tiền đạo Olaha Mạnh Đức thi đấu ấn tượng để có bàn thắng đầu tiên vào lưới tuyển Đài Bắc Trung Hoa.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TUẤN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đình Bắc tiền đạo Đình Bắc đội tuyển Việt Nam Nguyễn Đình Bắc tuyển Việt Nam

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất