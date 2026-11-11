Video: Siêu phẩm của Đình Bắc vào lưới Đài Bắc Trung Hoa

Đình Bắc lập siêu phẩm vào lưới Đài Bắc Trung Hoa - Video: FPT PLAY

Tối 11-11, tại trận ra quân ở Giải giao hữu Casper Cup 2026, Đình Bắc cùng các đồng đội tuyển Việt Nam nhẹ nhàng giành chiến thắng 2-0 trước đội khách Đài Bắc Trung Hoa trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Với Đình Bắc, cầu thủ trẻ này thi đấu ấn tượng và trực tiếp ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 với một siêu phẩm.

Nhận đường chuyền từ cầu thủ vào sân thay người Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc thoát xuống nhận bóng bên cánh trái.

Cầu thủ của Công An Hà Nội loại bỏ hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa rồi dứt điểm cực mạnh làm tung lưới đối phương, nâng tỉ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam ở phút 57.

Trong thời gian góp mặt trên sân, Đình Bắc cùng với cầu thủ ghi bàn hiệp 1 - tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức luôn gây ra rất nhiều khó khăn cho hậu vệ của Đài Bắc Trung Hoa.

Đình Bắc ghi bàn vào lưới Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh: MINH ĐỖ

Ngoài ra, cầu thủ mang áo số 7 vẫn gây ấn tượng cho người hâm mộ với những pha đi bóng qua người sở trường, nguồn năng lượng dồi dào.

Màn trình diễn xuất sắc của Đình Bắc giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik dễ dàng đánh bại đội khách Đài Bắc Trung Hoa với tỉ số 2-0 trong trận ra quân tại Giải giao hữu Casper Cup 2026.

* Xem màn trình diễn của Đội tuyển Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.