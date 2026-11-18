HLV Polking tại cuộc họp báo trưa 18-11 - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Trưa 18-11, HLV Alexandre Polking của CLB Công An Hà Nội dự họp báo trước trận gặp Johor Darul Ta'zim (Malaysia), tại lượt 2 bảng B ASEAN Club Championship 2026 - 2027.

Do Nguyễn Đình Bắc vừa cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu trận gặp Kyrgyzstan hôm 17-11 tại giải giao hữu Casper Cup 2026, cầu thủ này chưa chắc sẽ thi đấu trận tới của CLB Công An Hà Nội tại Cúp Đông Nam Á. Đây là điều mà HLV Polking không vui khi nhận được câu hỏi về kế hoạch sử dụng cậu học trò cưng.

"Tôi biết câu hỏi này sẽ xuất hiện, đây là vấn đề nhạy cảm với tôi trên cương vị HLV trưởng. Tất cả chúng ta đều yêu mến Đình Bắc. Đó là chàng trai tuyệt vời.

Nếu các bạn hỏi tôi rằng đội tuyển quốc gia hay CLB quan trọng hơn, tôi khẳng định là đội tuyển. Nhưng không ai là robot. Ngay cả Đình Bắc dù rất khỏe, cậu ấy cũng cần được nghỉ ngơi", HLV Polking chia sẻ tại họp báo.

Tại Casper Cup 2026 diễn ra ở Ninh Bình, Đình Bắc đá 2 trận, ghi 2 bàn đẹp mắt cho đội tuyển Việt Nam. Trước đó, Đình Bắc trải qua một loạt trận đấu ở cả cấp CLB lẫn U23 và đội tuyển quốc gia.

"Chúng ta không thể chơi 50 trận liên tục. Tôi đã thận trọng khi tìm kiếm giải pháp. Giữa việc đá chính 90 phút trước Đài Bắc Trung Hoa và việc đấu với Johor Darul Ta'zim, điều gì quan trọng hơn với cầu thủ 22 tuổi như Đình Bắc?

Nhưng Đình Bắc không phải cỗ máy. Đội tuyển Việt Nam vừa thi đấu hôm qua, làm sao tôi có thể yêu cầu cậu ấy tiếp tục ra sân thi đấu cho CLB vào ngày mai? Điều đó thậm chí còn không được phép", ông Polking khẳng định.

Trước cuộc họp báo này, chiến lược gia người Brazil cũng nhiều lần lên tiếng bảo vệ Đình Bắc. Ông cho biết đã xin cho Bắc nghỉ đợt tập trung đội tuyển Việt Nam trong tháng 11 nhưng không thành.

Đình Bắc là cầu thủ quan trọng của cả đội tuyển lẫn CLB Công An Hà Nội. Theo ông Polking, khó nhất là việc dung hòa lợi ích của cả hai phía, bởi nếu không có sự phục vụ của cầu thủ này, hoặc có trong tình trạng thể chất không đảm bảo, đều ảnh hưởng đến mục tiêu của cả hai.

"Chúng tôi không thể giết chết Đình Bắc. Công việc của tôi là không để điều đó xảy ra, nhưng tôi đồng thời cũng phải tìm ra giải pháp, bởi chúng tôi vẫn cần giành chiến thắng", HLV Polking chia sẻ.

Trận đấu giữa CLB Công An Hà Nội và Johor Darul Ta'zim diễn ra lúc 19h30 ngày 19-11 trên sân Hàng Đẫy. Ở lượt 1, đoàn quân HLV Polking thắng Lion City Sailors 1-0, còn Johor Darul Ta'zim thắng 6-0 Svay Rieng.