HLV Kim Sang Sik của đội tuyển Việt Nam họp báo sau trận - Ảnh: VFF

Tối 17-11, đội tuyển Việt Nam đã để thua Kysgyzstan 1-2 ở lượt cuối Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik bày tỏ sự tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam để đối phương ngược dòng giành chiến thắng ở những phút cuối.

Ông chia sẻ: "Đây là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể giành chiến thắng. Tôi cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người".

Dù không có được kết quả như kỳ vọng, HLV Kim Sang Sik vẫn ghi nhận tinh thần thi đấu của các học trò, đặc biệt là những cầu thủ trẻ được trao cơ hội ra sân. Ông đánh giá đây là những nhân tố có ý nghĩa đối với tương lai của bóng đá Việt Nam.

"Hôm nay có nhiều cầu thủ trẻ ra sân và họ đã thi đấu rất nỗ lực. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ vì điều đó. Họ chính là tương lai của bóng đá Việt Nam", HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nhấn mạnh.

Đánh giá về màn trình diễn cá nhân, HLV Kim Sang Sik dành lời khen cho Đình Bắc với bàn thắng ghi được trong trận đấu.

Thủ môn Trung Kiên thẫn thờ sau khi để thủng lưới - Ảnh: HẢI HOÀNG

Ông cho biết ban đầu có kế hoạch rút Đình Bắc ra nghỉ sớm do cầu thủ này đã thi đấu liên tục trên nhiều mặt trận trong thời gian qua. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu, đặc biệt là hai bàn thua ở những phút cuối, đã khiến ban huấn luyện phải điều chỉnh kế hoạch.

HLV Kim Sang Sik cũng đề cập đến tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai của đội tuyển Việt Nam, khi thủ môn Trung Kiên không có được sự tập trung cần thiết. Tuy nhiên, ông cũng mong người hâm mộ có cái nhìn chia sẻ với thủ môn 23 tuổi này.

HLV Kim Sang Sik nhận xét: "Ở bàn thua thứ hai, Trung Kiên đã mất tập trung và không đọc được tình huống. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ rút ra bài học để tiếp tục tiến bộ trong tương lai.

Thời gian qua, Trung Kiên không có nhiều cơ hội ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Vì vậy, cậu ấy cũng phải chịu những áp lực nhất định về tâm lý".

HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh rằng sai sót cá nhân là điều có thể xảy ra trong bóng đá, đặc biệt với vị trí thủ môn, nơi một khoảnh khắc thiếu chính xác có thể tạo ra áp lực rất lớn.

Ông cho rằng trách nhiệm trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai không chỉ thuộc về cá nhân Trung Kiên mà còn liên quan đến khâu tổ chức phòng ngự của toàn đội. "Tôi mong mọi người đừng chỉ trích Trung Kiên quá nhiều", HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Bên cạnh đó, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đánh giá tích cực màn trình diễn của tân binh Lương Chí Khải, cho rằng cầu thủ Việt kiều Mỹ này đã phát huy tốt lợi thế thể hình và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong hệ thống phòng ngự.