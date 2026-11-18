Tuyển Việt Nam kết thúc năm 2026 trong top 100 thế giới - Ảnh: MINH ĐỖ

FIFA Days tháng 11 cũng là loạt trận quốc tế cuối cùng của các đội tuyển quốc gia trên thế giới trong năm 2026. Kết quả của loạt trận này sẽ định hình vị trí kết thúc năm 2026 của các đội tuyển quốc gia trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong top 10 trên bảng xếp hạng FIFA, chỉ có 3 sự xáo trộn. Brazil rớt 1 hạng, xuống thứ 6 thế giới. Ở chiều ngược lại, Bồ Đào Nha tăng 2 bậc, vươn hạng 5.

Một sự thay đổi khác là Morocco từ hạng 6 rơi xuống hạng 7. Bốn vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Tây Ban Nha (đương kim vô địch thế giới), Argentina, Pháp và Anh.

Tại châu Á, dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn là Nhật Bản (hạng 17). Iran (hạng 23), Úc (hạng 26) và Hàn Quốc (hạng 32) xếp ở các vị trí tiếp theo. Trong top 5 còn có Saudi Arabia, đội đã tăng 3 bậc lên hạng 55 thế giới sau loạt trận FIFA tháng 11.

Trung Quốc và Bahrain cùng giảm 5 bậc, lần lượt đứng 96 và 97 thế giới. Đây là hai đội tuyển có sự sụt giảm đáng kể nhất tại châu Á sau loạt trận tháng 11. Với chức vô địch King's Cup 2026, Thái Lan tăng thêm 1 bậc, vươn lên đứng 93 thế giới.

Việt Nam giữ nguyên thứ hạng 99 sau 1 trận thua và 1 trận thắng ở loạt trận FIFA Days tháng 11. Áp sát Việt Nam là Tajikistan (hạng 100) và Kyrgyzstan (hạng 101), nhưng 2 đội bóng này vẫn còn khoảng cách đáng kể về điểm với Việt Nam.

Như vậy, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ kết thúc năm 2026 trong top 100 thế giới. Năm ngoái, Việt Nam kết thúc năm với vị trí thứ 107 thế giới.

Vào giữa tháng 12 tới, AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2030. Với việc đứng trong top 18 châu Á, Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2. Điều này sẽ rất có lợi cho "những chiến binh Sao Vàng" trong việc giành vé đi tiếp.