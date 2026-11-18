Các cầu thủ Kyrgyzstan ăn mừng trong trận thắng Việt Nam - Ảnh: NGỌC LÊ

Hai bàn thắng cuối trận tại sân Thiên Trường giúp Kyrgyzstan giành chức vô địch Casper Cup, đồng thời được truyền thông trong nước ca ngợi hết lời về tinh thần thi đấu trước tuyển Việt Nam.

Trong bản tin sáng 18-11, báo thể thao Sport.kg ghi nhận hai đội trải qua cuộc đối đầu quyết liệt. Tuyển Việt Nam mở tỉ số trước, nhưng Kyrgyzstan vẫn tìm được cách san bằng cách biệt nhờ công của đội trưởng Valerii Kichin.

Trang báo dành sự chú ý cho Erbol Atabaev, người ghi bàn quyết định ở những phút cuối, đồng thời gọi kết quả này là “chiến thắng ngược dòng thể hiện ý chí”, ca ngợi bản lĩnh thi đấu của đội nhà.

Trang tin Open.kg cũng dành lời khen cho đội nhà, gọi trận thắng Việt Nam là “chiến thắng vô cùng quan trọng”. Theo trang này, việc bị dẫn 0-1 sau hiệp đầu không khiến các cầu thủ Kyrgyzstan bỏ cuộc. Sự kiên trì trong hiệp hai giúp họ xoay chuyển tình thế.

Open.kg đánh giá Kyrgyzstan giành “chiến thắng xứng đáng nhờ không bỏ cuộc”, sau khi Kichin ghi bàn gỡ hòa và Atabaev hoàn tất màn ngược dòng. Trọng tâm bài viết là nỗ lực theo đuổi trận đấu đến cùng của đội khách.

Tương tự, Report.kg ghi nhận Kyrgyzstan thể hiện sự bền bỉ để thay đổi cục diện. Trang tin này đánh giá hai bàn thắng muộn mang lại phần thưởng xứng đáng cho các cầu thủ sau khi họ rơi vào thế phải bám đuổi.

Ở trận đấu tối 17-11, Nguyễn Đình Bắc đưa tuyển Việt Nam vượt lên ngay phút 19 bằng cú dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể bảo vệ lợi thế đến hết trận.

Phút 86, Kichin đánh đầu từ tình huống phạt góc, gỡ hòa cho Kyrgyzstan. Hai phút sau, Atabaev quan sát thấy thủ môn Trần Trung Kiên dâng cao và tung cú sút từ khu vực giữa sân, ấn định chiến thắng 2-1.

Kết quả này giúp Kyrgyzstan vô địch Casper Cup 2026 với 2 trận toàn thắng, ghi 5 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Trước đó, họ đánh bại Đài Bắc Trung Hoa (Đài Loan) 3-0. Tuyển Việt Nam đứng thứ hai với 3 điểm, khép lại giải giao hữu trên sân nhà bằng thất bại đáng tiếc.