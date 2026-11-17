Đình Bắc lập siêu phẩm, ghi bàn mở tỉ số cho tuyển Việt Nam ở phút 19 - Nguồn: FPT PLAY

Tối 17-11, tuyển Việt Nam chạm trán Kyrgyzstan ở lượt trận cuối Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Trước lối chơi pressing tầm cao và giàu thể lực của đối thủ, đoàn quân HLV Kim Sang Sik gặp không ít khó khăn trong việc triển khai bóng.

Phút 19, Đình Bắc tạo nên khoảnh khắc khác biệt bằng một pha xử lý đẳng cấp. Nhận bóng bên cánh trái, tiền đạo mang áo số 7 khéo léo vượt qua sự truy cản của cầu thủ Kyrgyzstan rồi đột phá vào trung lộ. Khi tiến đến khoảng cách chừng 20m trước khung thành, anh bất ngờ tung cú sút chân trái đầy uy lực.

Trái bóng rời chân Đình Bắc với quỹ đạo căng và hiểm, găm thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn Tokotaev. Đây là tình huống mà người gác đền Kyrgyzstan gần như không có cơ hội cản phá bởi cú sút có lực rất mạnh và độ chính xác cao, đưa tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thắng không chỉ thể hiện khả năng đi bóng và xử lý cá nhân của Đình Bắc, mà còn cho thấy sự tự tin của tiền đạo trẻ trong những thời điểm đội nhà gặp bế tắc. Thay vì tìm phương án phối hợp, anh quyết đoán đột phá và tung cú dứt điểm từ xa, tạo nên một trong những bàn thắng đẹp nhất giải đấu.

Đình Bắc có màn thể hiện xuất sắc trong trận đấu với Kyrgyzstan - Ảnh: MINH ĐỖ

Tuy nhiên, lợi thế của tuyển Việt Nam không được duy trì đến hết trận. Kyrgyzstan ghi liền hai bàn ở các phút 86 và 88, lần lượt do công của đội trưởng Kichin và Erbol Atabaev, để ngược dòng thắng 2-1. Kết quả này giúp đại diện Trung Á giành chức vô địch Casper Cup 2026, còn tuyển Việt Nam khép lại giải đấu với vị trí á quân.

*Xem màn trình diễn của Đội tuyển Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.