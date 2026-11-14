Việt Nam thắng lớn ở Giải cờ tướng thế giới mở rộng

Phan Huy Hoàng (thứ 3 từ trái sang) mang về vinh dự cho cờ tướng Việt Nam - Ảnh: TLKĐ

Cái tên nổi bật nhất của tuyển Việt Nam ở Giải cờ tướng thế giới mở rộng 2026 chính là kỳ thủ 18 tuổi Phan Huy Hoàng - người xuất sắc giành HCV cá nhân ở nội dung đồng đội nam.

Trong môn cờ tướng, nội dung đồng đội thường trao giải mang tên "xạ thủ vương" cho kỳ thủ có thành tích cá nhân xuất sắc nhất. Còn ở Giải cờ tướng thế giới mở rộng 2026 - do Liên đoàn Cờ tướng thế giới và Singapore phối hợp, ban tổ chức dành hẳn một bộ huy chương cho hạng mục này.

Đội cờ Trung Quốc đã gần như nắm chắc chức vô địch sau khi đánh bại Việt Nam ở vòng 3. Bốn vòng đấu sau đó vì thế là cuộc đua cho hạng mục huy chương cá nhân.

Trung Quốc cử đến giải đội hình rất mạnh ở nội dung đồng đội nam, với bộ ba siêu sao Mạnh Phồn Duệ, Lưu Bách Hoành và Như Nhất Thuần. Trong đó Mạnh Phồn Duệ là người đang giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Trung Quốc, còn Lưu Bách Hoành từng vô địch châu Á.

Nhưng rồi cả 3 đều ngậm ngùi xếp sau Phan Huy Hoàng, chú "ngựa ô" thú vị của làng cờ Việt Nam. Huy Hoàng cầm hòa Lưu Bách Hoành trong trận gặp Trung Quốc, và thắng cả 6 trận còn lại tại giải, qua đó có 13 điểm.

Nội dung đồng đội nam vì vậy mang về cho tuyển Việt Nam tấm HCB đồng đội, cùng 1 HCV cá nhân của Huy Hoàng và HCĐ cá nhân của Nguyễn Minh Nhật Quang.

Kết quả gần tương tự xuất hiện ở nội dung đồng đội nữ, khi tuyển Việt Nam về nhì sau Trung Quốc, và đoạt HCB đồng đội với 12 điểm. Cá nhân kỳ thủ Đàm Thị Thùy Dung giành HCĐ cá nhân nội dung này.

Đội tuyển cờ Việt Nam dự giải - Ảnh: TLKĐ

Ở nội dung U18, kỳ thủ Vũ Xuân Bách xếp hạng 5, nhưng các kỳ thủ ở nhóm U16 trở xuống có kết quả rất ấn tượng.

Cụ thể, nhóm kỳ thủ Hoàng Nhật Minh Huy, Đỗ Phạm Nhật Minh, Đỗ Mạnh Thắng mang về HCB nội dung đồng đội U16 nam cho Việt Nam (Trung Quốc vô địch).

Tương tự, nhóm kỳ thủ Đỗ Nguyễn Minh Hằng, Vũ Nhã Uyên, Đỗ Nguyễn Lan Anh mang về HCĐ nội dung đồng đội U16 nữ. Việt Nam còn có thể có HCB nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ ở lứa tuổi U16.

Ở nhóm tuổi U12, "thần đồng" Lê Pha gây ấn tượng khi giành HCĐ cá nhân nam. Đây được đánh giá là một kỳ thủ trẻ rất có tiềm năng của làng cờ tướng trẻ Việt Nam.

Ba giải riêng biệt tại Singapore Chuỗi giải cờ tướng thế giới diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Trung Hoa Singapore từ ngày 10 đến 15-11, gồm ba giải riêng biệt do Liên đoàn Cờ tướng thế giới chủ trì. Giải thế giới mở rộng lần thứ 5 tổ chức từ ngày 10 đến 13-11, gồm đồng đội nam, đồng đội nữ và cá nhân U18. Giải trẻ thế giới lần thứ 6 diễn ra cùng thời gian, dành cho U12, U16 nam và nữ. Tiếp đó, Giải vô địch cờ nhanh thế giới lần thứ 4 thi đấu ngày 14 và 15-11. Lại Lý Huynh tham dự giải này, ra trận từ 8h30 ngày 14-11, giờ Việt Nam. Mỗi bên có 10 phút, cộng 5 giây sau mỗi nước đi.