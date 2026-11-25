Hoạt động chợ Giáng sinh Đà Nẵng năm 2026 - Ảnh: LÂM NHUẦN

Chiều 25-11, Ban tổ chức Danang Christmas Market 2026 họp thông tin các hoạt động chợ Giáng sinh năm nay tại Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, sự kiện sẽ diễn ra tại khuôn viên ngoài trời Trung tâm Hội nghị Ariyana Đà Nẵng (107 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Đây là năm thứ 4 chợ Giáng sinh được tổ chức tại Đà Nẵng.

Mùa lễ hội năm 2025 chợ đã đón hơn 60.000 lượt khách.

Theo bà Dương Thị Thủy - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Go Vietnam 365 - do tình hình trầm lắng nên sự kiện năm nay dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt người dân và du khách ghé chợ.

Chợ Giáng sinh quy tụ hơn 70 gian hàng giới thiệu ẩm thực, đồ uống, sản phẩm và dịch vụ, với sự tham gia của hơn 25 tiểu thương kinh doanh quà tặng, đồ thủ công và các sản phẩm sáng tạo.

Không gian lễ hội được trang trí với cây thông Giáng sinh, hệ thống đèn chiếu sáng cùng nhiều khu vực để người dân, du khách tham quan, chụp ảnh.

Chợ Giáng sinh năm nay bắt đầu mở cửa tự do từ đầu tháng 12 - Ảnh: LÂM NHUẦN

Trong 4 ngày diễn ra sự kiện, ban tổ chức sẽ triển khai nhiều hoạt động như trình diễn lửa, hợp xướng Giáng sinh, diễu hành, biểu diễn âm nhạc, tìm kiếm tài năng và các chương trình nghệ thuật.

Riêng trẻ em có khu vui chơi, rạp chiếu phim hoạt hình, các trò chơi hội chợ và hoạt động trải nghiệm làm đồ thủ công.

Điểm mới đáng chú ý năm nay là cuộc thi sáng tác phim hoạt hình chủ đề Giáng sinh bằng AI với tổng giá trị giải thưởng 20 triệu đồng. Mười tác phẩm xuất sắc sẽ được trình chiếu trên sân khấu chính và trao giải vào ngày 6-12.

Ông Alex Castaneda - Tổng giám đốc kiêm nhà sáng lập Da Nang 365, đơn vị tổ chức sự kiện - cho biết chợ Giáng sinh không chỉ là nơi vui chơi, giao lưu giữa người dân địa phương với cộng đồng quốc tế, mà còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp nhỏ giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng mới.

Việc tổ chức sự kiện vào đầu tháng 12 cũng nhằm tạo thêm sản phẩm vui chơi, giải trí, thu hút du khách đến Đà Nẵng trong giai đoạn thấp điểm du lịch.

Chợ Giáng sinh Đà Nẵng mở cửa từ 10h - 22h hằng ngày, miễn phí vé vào cửa cho người dân và du khách. Đồng thời với hội chợ này, trên nhiều điểm công cộng, các điểm tham quan, các khu lưu trú lớn ở Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều hoạt động đón Giáng sinh như lễ thắp sáng cây thông Noel, các hoạt động nghệ thuật hai bên bờ sông Hàn, Hội An.