Khu vực đảo yến ở Cù Lao Chàm - Ảnh: BÁ DŨNG

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án tổng thể phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đề án, đến năm 2030, Cù Lao Chàm phấn đấu có khả năng phục vụ khoảng 350.000 lượt khách mỗi năm, trong đó có 140.000 khách quốc tế và 210.000 khách nội địa. Khoảng 35.000 lượt khách dự kiến lưu trú qua đêm.

Tổng thu du lịch ước đạt 350 tỉ đồng/năm. Đề án cũng đặt mục tiêu thu hút 3-5 nhà đầu tư, đối tác, tạo việc làm cho khoảng 400 lao động địa phương.

Đến năm 2050, Cù Lao Chàm hướng tới khả năng phục vụ và quản lý khoảng 400.000 lượt khách/năm, tổng thu du lịch dự kiến đạt 600 tỉ đồng/năm, trên cơ sở kiểm soát sức chịu tải của hệ sinh thái.

Theo quy hoạch, Cù Lao Chàm sẽ có 18 điểm tổ chức hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên tổng diện tích gần 510ha.

Trong đó, khu vực rừng có 12 điểm trải nghiệm sinh thái với diện tích hơn 257ha; khu vực biển có 6 điểm, vùng du lịch sinh thái trên diện tích hơn 252ha.

Đề án cũng quy hoạch 12 tuyến du lịch sinh thái, tổng chiều dài 39,8km, tận dụng đường thủy, đường bộ, đường tuần tra bảo vệ rừng và các lối mòn hiện có.

Du khách tắm biển ở bãi biển Cù Lao Chàm - Ảnh: BÁ DŨNG

Đáng chú ý, đề án xác định bảo tồn thiên nhiên là nguyên tắc ưu tiên, không đánh đổi hệ sinh thái rừng, rạn san hô và thảm cỏ biển để phát triển du lịch.

Các hoạt động nghỉ dưỡng, giải trí không được tổ chức trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Công trình phục vụ du lịch tại phân khu phục hồi sinh thái chỉ được xây dựng trên diện tích tối đa 2% khu vực tổ chức hoạt động du lịch; tỉ lệ này tại phân khu dịch vụ - hành chính không vượt quá 5%.

Đối với khu vực biển, đề án không cho phép xây dựng công trình kiên cố dưới đáy biển, yêu cầu giữ nguyên trạng không gian tự nhiên dưới nước. Các hạng mục như phao neo sinh thái, bến phao nổi phải có kết cấu tháo lắp, hạn chế tác động đến hệ sinh thái.

Tổng kinh phí định hướng thực hiện đề án đến năm 2030 khoảng 346,5 tỉ đồng.

Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp) gồm nhiều hòn đảo nhỏ nhưng chỉ có một đảo có dân cư sinh sống với khoảng 2.500 nhân khẩu. Nằm cách đất liền Hội An 20 phút đi ca nô nhưng từ lâu đây là điểm du lịch sinh thái nổi tiếng, được cả thế giới biết tới qua câu chuyện bảo tồn và phát huy giá trị tự nhiên. Cù Lao Chàm cũng có khu dự trữ sinh quyển được UNESCO đưa vào danh sách, là một phần của vùng đệm hệ sinh thái rừng - biển Hội An. Hiện mỗi ngày bình quân Cù Lao Chàm đón 2.000 - 3.000 khách, đây cũng là nơi mà người dân từng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất vùng nông thôn Quảng Nam trước đây (nay là Đà Nẵng).