Du khách nước ngoài đón Giáng sinh năm 2025 ở Nha Trang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 25-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên - Chi hội phó Chi hội Lữ hành Khánh Hòa - cho hay dịp Giáng sinh năm nay, thị trường du lịch Nha Trang dự báo sẽ nghiêng nhiều về nghỉ dưỡng quốc tế.

Tạo trải nghiệm Giáng sinh chân thật nhất cho du khách

Các nhà hàng ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Nha Trang) trang trí chuẩn bị đón Giáng sinh năm nay - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Theo ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên, ghi nhận từ các đơn vị kinh doanh du lịch và lưu trú, dòng khách quốc tế truyền thống đến Nha Trang dịp Giáng sinh chủ yếu đã có lịch trình sẵn từ trước, tập trung nghỉ dưỡng ven biển, thường chỉ phát sinh dịch vụ, tour tham quan trong quá trình lưu trú nếu có nhu cầu .

Qua khảo sát của Tuổi Trẻ, các khách sạn trên đường Trần Phú (phường Nha Trang) đã bắt đầu chuẩn bị các chương trình đón khách trong mùa Giáng sinh 2026.



Tại khách sạn Sheraton Nha Trang mở đầu là hoạt động thắp sáng cây thông Giáng sinh. Khách sạn này sẽ đồng hành cùng Mái ấm Nhân ái tổ chức nhiều hoạt động bên lề.

Còn tại khách sạn Hyatt Regency Nha Trang cũng tung hàng loạt ưu đãi cho du khách khi đặt phòng từ 3 đêm trở lên tại khách sạn này.

Đêm 24-12, Marina Beach Club (phường Bắc Nha Trang) tổ chức cho du khách viết thiệp điều ước Giáng sinh và tự tay treo lên cây thông, bốc thăm trúng thưởng cho du khách tham gia, các chương trình âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật, pháo hoa sẽ diễn ra xuyên suốt.

Tại khu vực biển Bãi Dài, hàng loạt resort cũng tung nhiều ưu đãi trong dịp này, Movenpick Cam Ranh sẽ tổ chức không gian làng Giáng sinh Thụy Sĩ và phiên chợ Swissmas Market để du khách check-in.

Các gia đình có thể khám phá những gian hàng thủ công mỹ nghệ địa phương, đồ trang trí Giáng sinh tinh xảo, thưởng thức bánh gừng nướng thơm lừng, bánh quy, sô cô la Thụy Sĩ trứ danh, nhâm nhi ly rượu vang nóng Glühwein truyền thống trong tiếng nhạc Giáng sinh rộn ràng tại resort này.

Tăng mạnh các chuyến bay quốc tế đến Khánh Hòa

Dàn đồng ca Giáng sinh biểu diễn tại khách sạn Sheraton - Ảnh: N.T.

Đối với mùa du lịch Nha Trang cuối năm, hiện các doanh nghiệp lữ hành đã bắt đầu chuẩn bị lại sản phẩm, điều chỉnh lịch trình cho phù hợp thời tiết.

Ngoài ra, các điểm đến đã chuẩn bị đón khách trong dịp Giáng sinh, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán bảo đảm an toàn, chất lượng dịch vụ, nhiều tour đồng quê và tour trải nghiệm dự kiến sẽ mở lại trong tháng tới khi thời tiết ổn định hơn.

Về tình hình lưu trú, ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên cho rằng dù thời tiết năm nay thuận lợi hơn so với đợt mưa gió bất ổn của năm trước, tuy nhiên một phần dòng khách vẫn có xu hướng chuyển dịch sang các điểm đến khác để tìm cảm giác an toàn, ổn định hơn .

Tại Nha Trang, cơ sở lưu trú có tệp khách quốc tế đặc thù, nhất là khách châu Âu, đã kín phòng cho giai đoạn cao điểm cuối năm. Tuy nhiên nhìn chung, lượng khách Hàn Quốc bình ổn và khách Nga chưa nhiều khiến công suất khai thác phòng trong tháng 11 chỉ xoay quanh mức khoảng 70%, tạo dư địa phòng khá thoải mái cho thị trường bước vào tháng 12 .

Bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa - cho biết sở đã lên kế hoạch làm việc với các cơ sở lưu trú để kích cầu du lịch, giảm giá phòng vào dịp Giáng sinh và Tết dương lịch.



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