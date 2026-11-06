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Nha Trang cấm chơi đá banh trên bãi biển, tránh dùng dầu gội ảnh hưởng môi trường biển

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã ban hành quy chế quản lý công viên, bãi biển đường Trần Phú, trong đó chú trọng bảo vệ môi trường, tạo không gian tốt nhất cho người dân và du khách.

Nha Trang quy định không chơi bóng đá trên bãi biển, sử dụng dầu gội gây ảnh hưởng môi trường biển - Ảnh 1.

Bãi biển đường Trần Phú (phường Nha Trang) nhìn từ trên cao - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 6-11, UBND phường Nha Trang đã có quyết định về việc ban hành quy chế quản lý công viên, bãi biển đường Trần Phú (phường Nha Trang).

Khu vực công viên, bãi biển đường Trần Phú được xem là "mặt tiền" của du lịch Nha Trang, nơi tập trung du khách trong và ngoài nước đến tắm biển, tham quan, check-in, nghỉ dưỡng.

Theo UBND phường Nha Trang, những hành vi không được thực hiện tại công viên, bãi biển bao gồm: Tổ chức các sự kiện thể thao, vui chơi giải trí, cắm trại… khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của UBND phường.

Buôn bán hàng rong, sử dụng mặt bằng công viên, bãi biển để đốt lửa, thả diều, tổ chức ăn uống, kinh doanh và làm dịch vụ (trừ các trường hợp được cơ quan cấp có thẩm quyền cho phép).

Nằm trên ghế đá công viên, ngồi và giẫm trên cỏ, tự ý chặt phá, bẻ, hái, làm hư hỏng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, sử dụng trái phép hoặc làm hư hỏng các thiết bị, công trình, vật thể kiến trúc trong công viên.

Tiểu tiện, đại tiện, bỏ rác không đúng nơi quy định.

Thả rông động vật nuôi, để động vật nuôi phóng uế trong công viên, đưa động vật nuôi xuống bãi biển, câu cá gần bờ trong phạm vi bãi tắm.

Nha Trang quy định không chơi bóng đá trên bãi biển, sử dụng dầu gội gây ảnh hưởng môi trường biển - Ảnh 2.

Du khách nước ngoài rất thích sử dụng dịch vụ ghế nằm trên bãi biển Nha Trang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tắm biển ngoài khu vực giăng phao cảnh giới, các khu vực có bảng báo cấm tắm; chơi bóng đá trên công viên, bãi biển.

Chạy xe trên vườn hoa, thảm cỏ, đường dạo trong công viên; để, đỗ các phương tiện giao thông đường bộ (kể cả xe đạp) trong khu vực công viên, trừ các khu vực được phép và trường hợp phương tiện theo nhiệm vụ và phương án tổ chức giao thông trong công viên.

Để các loại phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên công viên, bãi biển (trừ các phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn) hoặc hoạt động trong khu vực phao cảnh giới.

Sử dụng trụ tắm, rửa chân, trụ nước uống không đúng mục đích; sử dụng xà phòng, dầu gội, các loại hóa chất tẩy rửa; thực hiện giặt giũ hoặc các hành vi làm phát sinh chất thải gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường tại khu vực công viên, bãi biển.

Quy chế này quy định về các hoạt động tổ chức lễ hội, tham quan, du lịch, vui chơi, giải trí, kinh doanh dịch vụ và sử dụng dịch vụ thuộc khu vực công viên, bãi biển dọc đường Trần Phú (đoạn từ công viên Bạch Đằng đến công viên Yersin).

Nha Trang quy định không chơi bóng đá trên bãi biển, sử dụng dầu gội gây ảnh hưởng môi trường biển - Ảnh 3.

Ghế, dù đặt trên bãi biển Nha Trang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Thông tin, phản ánh khi phát hiện các hành vi ảnh hưởng đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cảnh quan du lịch trên công viên, bãi biển phường Nha Trang gửi về số hotline Công an phường 02583.819.494, hoặc số điện thoại của Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Nha Trang 0357.917.760.

Nha Trang quy định không chơi bóng đá trên bãi biển, sử dụng dầu gội gây ảnh hưởng môi trường biển - Ảnh 5.Các phương án thoát nước, chống ngập đô thị trong quy hoạch mới của Nha Trang, Khánh Hòa

Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050 có nhiều phương hướng phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngập lụt, giảm lũ cho các vùng hạ du trên địa bàn tỉnh.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: Bãi biển Nha Trang Tắm biển du khách du lịch Nha Trang Nha Trang

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