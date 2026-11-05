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Lập đội bắt chó thả rông, quá 48 giờ chủ không đến nhận sẽ bị xử lý

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã thành lập đội chuyên trách bắt chó thả rông, không rọ mõm, quá 48 giờ chủ không đến nhận sẽ xử lý theo quy định.

Nha Trang thành lập đội bắt chó thả rông, không rọ mõm - Ảnh 1.

Người dân vô tư dắt chó xuống bãi biển Nha Trang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 5-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đơn vị này đã có quyết định thành lập đội chuyên trách xử lý chó thả rông và động vật có dấu hiệu mắc bệnh dại trên địa bàn.

Theo đó, đội chuyên trách xử lý chó thả rông và động vật có dấu hiệu mắc bệnh dại gồm 10 thành viên, trong đó gồm lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; lực lượng an ninh trật tự cơ sở; Trạm y tế phường Nha Trang.

Đội chuyên trách sẽ ra quân kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất tại các tuyến đường chính, công viên, quảng trường, bãi biển, khu dân cư, khu vực tập trung du khách.

Đội thực hiện nhiệm vụ bắt vật nuôi thả rông theo lịch 1-2 buổi/tuần, phối hợp với các ban ngành xử lý, lập biên bản, báo cáo các trường hợp chó cắn người, nghi mắc bệnh dại.

Sau khi bắt giữ vật nuôi thả rông, đội chuyên trách sẽ lập sổ theo dõi ghi chép đầy đủ thời gian, địa điểm, đặc điểm nhận dạng, thông báo công khai để chủ vật nuôi biết và đến làm thủ tục nhận lại trong 48 giờ.

Quá thời hạn mà chủ vật nuôi không đến nhận, đơn vị thực hiện xử lý theo quy định pháp luật. Trường hợp phát hiện vật nuôi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh dại sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn thú y để kiểm tra, theo dõi và xử lý theo quy định.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, tại một số tuyến đường ở trung tâm phường Nha Trang như Trần Phú, Tô Hiến Thành, Nguyễn Thiện Thuật... tình trạng chó thả rông, không rọ mõm đã giảm đáng kể.

Trước đây, việc bắt chó thả rông tại khu vực bãi biển đường Trần Phú do Đội chuyên trách xử lý động vật thả rông, động vật có nguy cơ mắc dại của UBND phường Vĩnh Nguyên đảm nhận. Tuy nhiên, sau khi mô hình chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, đội này đã dừng hoạt động.

Bà Trần Thị Hương (56 tuổi, trú phường Nha Trang) cho rằng chó thả rông không chỉ gây mất vệ sinh mà còn tiềm ẩn nguy cơ cắn người dân, du khách.

"Thỉnh thoảng tôi còn thấy nhiều người đưa chó xuống tắm biển rồi dùng xà phòng tắm cho chó ngay trên bãi biển, vừa mất vệ sinh vừa gây phản cảm. Nay phường thành lập đội bắt chó thả rông, chúng tôi rất ủng hộ" - bà Hương nói.

Để chó thả rông, không rọ mõm: Bị phạt đến 2 triệu đồng

Theo điểm b, khoản 2, Điều 8 Nghị định số 204/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1-8-2026), hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng.

Nha Trang thành lập đội bắt chó thả rông: Quá 48h chủ không đến nhận, xử lý nghiêm - Ảnh 3.Nha Trang lập đội bắt chó thả rông, không rọ mõm

UBND phường Nha Trang sẽ thành lập đội bắt chó thả rông, không rọ mõm, triển khai tại các tuyến phố và khu vực bờ biển trên địa bàn.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: Nha Trang chó cắn người Khánh Hòa chó dại du lịch Nha Trang chó thả rông

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