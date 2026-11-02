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Gần 5km đường Trần Phú có 120 biển báo, Khánh Hòa đề xuất tháo bớt

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa báo cáo, đề xuất tháo dỡ nhiều biển báo giao thông trên đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng (phường Nha Trang, Bắc Nha Trang) sau phản ánh của Tuổi Trẻ.

Gần 5km đường Trần Phú, Nha Trang có 120 biển báo: Tháo dở nhiều biển báo không phù hợp - Ảnh 1.

Hàng loạt biển báo được bố trí trên một đoạn vỉa hè ngắn ở đường Trần Phú (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 2-11, Sở Xây dựng Khánh Hòa có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra việc lắp đặt biển báo giao thông, đèn tín hiệu dọc tuyến đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng.

Theo báo cáo, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, UBND các phường Nha Trang, Bắc Nha Trang, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Khánh Hòa tổ chức kiểm tra hiện trường.

Qua kiểm tra, hệ thống biển báo giao thông và đèn tín hiệu trên tuyến đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng được bố trí đúng theo phương án tổ chức giao thông, tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Sở Xây dựng Khánh Hòa cho rằng tuyến đường Trần Phú là đường đô thị đông dân cư, nhiều nút giao đấu nối, đang áp dụng các biện pháp hạn chế một số phương tiện lưu thông theo khung giờ. Vì vậy, cần bố trí biển nhắc lại phía sau nút giao đối với các biển báo cấm, biển hiệu lệnh có hiệu lực trên đoạn đường đi qua các nút giao được thực hiện theo quy định.

Việc nhắc lại biển báo căn cứ phạm vi hiệu lực, loại biển báo, đặc điểm từng nút giao nhằm bảo đảm người tham gia giao thông nhận biết và chấp hành.

Tuy nhiên, để bảo đảm mỹ quan đô thị, cần tiếp tục rà soát hệ thống biển báo trên tuyến, xem xét tháo dỡ đối với biển số W.209 "Giao nhau có tín hiệu đèn" tại những vị trí có đèn tín hiệu giao thông mà người dân dễ dàng nhận biết, quan sát tín hiệu đèn, có đủ thời gian nhận biết, xử lý tình huống theo quy định.

Xem xét tháo dỡ đối với biển số I.423 (a,b) "Vị trí người đi bộ sang ngang" do tại những vị trí này đã có vạch sơn kẻ đường dành cho người đi bộ hoặc đã bố trí biển số W.224 hoặc R.305 theo điều kiện quy định.

Đối với các vị trí có nhiều biển báo, tiếp tục nghiên cứu bố trí cùng một vị trí, ghép biển trên cùng một cột, bảo đảm số lượng, thứ tự ưu tiên, khoảng cách, độ cao lắp đặt, tầm nhìn và khả năng nhận biết của người tham gia giao thông.

Ngành xây dựng Khánh Hòa khẳng định việc ghép biển không làm thay đổi phạm vi hiệu lực hoặc gây nhầm lẫn về nội dung báo hiệu.

Trước đó, Tuổi Trẻ có bài viết "Gần 5km đường Trần Phú ở Nha Trang có tới 120 biển báo các loại, có đoạn 200m cắm 5 biển báo" khiến tài xế và du khách rất dễ bị rối, hoa mắt, không thể đọc kịp.

Vụ gần 5km đường Trần Phú, Nha Trang có 120 biển báo: Tháo dở nhiều biển báo không phù hợp - Ảnh 3.Gần 5km đường Trần Phú, Nha Trang có 120 biển báo: Sở Xây dựng rà soát lại toàn tuyến

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa lên kế hoạch rà soát lại toàn bộ các biển báo giao thông các loại trên đường Trần Phú (phường Nha Trang).

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: ùn ứ Nha Trang Giao thông Khánh Hòa du lịch Nha Trang biển báo

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