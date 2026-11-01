Tháo dỡ biển tốc độ tối thiểu 30km/h bất cập trước trạm thu phí cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Biển báo giới hạn tốc độ 30km/h trước trạm thu phí cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (xã Xuân Quế, TP Đồng Nai) trước khi được tháo dỡ - Ảnh: A.B.

Ngày 1-11, Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết biển R.306 (quy định tốc độ tối thiểu 30km/h) đặt trước trạm thu phí trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã được tháo dỡ.

Trước đó, nhiều tài xế phản ánh việc đặt biển tốc độ tối thiểu 30km/h trước trạm thu phí tại Km94+450, đoạn cuối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (thuộc xã Xuân Quế, TP Đồng Nai) có "bất cập".

Cụ thể, nếu chạy dưới 30km/h thì lo vi phạm tốc độ tối thiểu, còn duy trì từ 30km/h trở lên lại khó xử lý khi xe phía trước gặp sự cố tại trạm thu phí.

Tài xế Trần Tiến Dũng cho rằng với những xe tải trọng lớn, khi đến gần trạm thường phải giảm tốc để chuẩn bị qua trạm.

"Nếu chạy từ 30km/h trở lên, lỡ xe phía trước trục trặc hay tài khoản hết tiền thì mình không kịp thắng, dễ xảy ra va chạm", anh Dũng nói.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, ngày 31-10, Khu Quản lý đường bộ IV phối hợp Đội Cảnh sát giao thông số 6, Văn phòng Quản lý đường bộ IV.2 và Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) kiểm tra thực tế tại khu vực trạm thu phí.

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận trạm thu phí gồm các làn thu phí ETC và đoạn chuyển tiếp ra, vào trạm với 2 cửa vào, 2 cửa ra. Biển tốc độ tối thiểu 30km/h được bố trí ở cả hai hướng.

Cụ thể, hướng Bắc - Nam có biển R.306 tại Km94+170 và biển DP.135 (hết tất cả các lệnh cấm) tại Km94+585. Hướng Nam - Bắc có biển R.306 tại Km94+585 và biển DP.135 tại Km94+170.

Theo phương án tổ chức giao thông được Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được khai thác với tốc độ tối đa 120km/h. Trong đó, làn 1 sát dải phân cách giữa có tốc độ tối thiểu 80km/h, làn 2 cạnh làn dừng xe khẩn cấp có tốc độ tối thiểu 60km/h.

Tại biên bản kiểm tra hiện trường, các đơn vị thống nhất phản ánh về "bất cập" của biển tốc độ tối thiểu 30km/h tại trạm thu phí Km94+450 là có cơ sở, cần điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tế giao thông.

Khu Quản lý đường bộ IV yêu cầu VEC E tháo dỡ biển R.306 trước trạm thu phí ở cả hai hướng. Việc tháo dỡ hoàn thành trong ngày 31-10.

Vì sao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đặt biển tối thiểu 30km/h? Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài khoảng 99km, đi qua tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đồng Nai, trong đó đoạn qua thành phố Đồng Nai dài hơn 51km. Tuyến được thông xe từ cuối tháng 4-2023 và chính thức thu phí từ đầu tháng 3-2026. Theo Khu Quản lý đường bộ IV, biển tốc độ tối thiểu 30km/h tại trạm thu phí tạm Km94+450 trước đây được lắp nhằm duy trì tốc độ ổn định của xe khi qua hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC), giúp thiết bị nhận diện chính xác mã định danh xe, hạn chế lỗi giao dịch và bảo đảm lưu thông qua trạm.