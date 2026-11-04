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Liên tiếp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, người vứt bỏ có thể bị phạt tù

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Một bé trai sơ sinh còn đỏ hỏn được người dân phát hiện bị bỏ rơi trong giỏ xách trước nhà dân ở phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân - Ảnh 2.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân ở phường Nha Trang - Ảnh: H.T.

Ngày 4-11, UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) phát đi thông báo tìm thân nhân cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 0h ngày 2-11, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh được quấn trong chiếc khăn, bỏ trong giỏ xách đặt trước nhà dân tại hẻm 17 đường Hoàng Diệu. Trong giỏ xách không có giấy tờ, thư từ hay vật dụng nào khác.

Tổ dân phố đã bàn giao bé trai sơ sinh này cho khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để thực hiện các thủ tục tiếp nhận, chăm sóc trẻ bị bỏ rơi.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định bé khoảng 4 - 5 ngày tuổi, chưa rụng rốn, da ngăm, tóc đen.

Trước đó, khoảng 5h ngày 11-8, người dân thôn Gò Sắn (xã Nam Ninh Hòa, Khánh Hòa) cũng phát hiện một bé gái sơ sinh, còn dây rốn, bị bỏ rơi trong thùng giấy đặt tại góc tường một tiệm tạp hóa trên địa bàn.

Vứt bỏ trẻ mới sơ sinh có thể bị xử lý hình sự

Luật sư Trần Huy Hoàng (Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa) cho biết: Thống kê từ trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của tòa án, từ năm 2019 đến nay, trên toàn quốc đã xét xử khoảng 20 vụ án về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ.

Luật trẻ em năm 2016 quy định nghiêm cấm tước đoạt quyền sống của trẻ em và trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, bảo đảm tốt nhất các điều kiện sống, phát triển.

Do đó, phạt tiền từ 20 - 25 triệu đồng đối với cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em có hành vi cố ý bỏ rơi trẻ em nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (Nghị định 98/2026).

Nếu trẻ sơ sinh chết do bị mẹ (đủ 16 tuổi trở lên) vứt bỏ thì người mẹ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vứt bỏ con mới đẻ.

Khoản 2 Điều 124 Bộ luật Hình sự quy định về tội này: Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 7 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Cũng theo luật sư, nếu trẻ sơ sinh chết do mẹ vứt bỏ mà không phải vì 2 nguyên nhân nêu trên, bị vứt bỏ từ ngày thứ 8 sau khi sinh trở đi hoặc do người khác (không phải mẹ) vứt bỏ thì người thực hiện hành vi này tùy trường hợp cụ thể có thể bị xem xét xử lý hình sự về một trong hai tội: Tội "vô ý làm chết người", bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm; tội "giết người" bị phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân: Bỏ rơi con mới đẻ bị xử lý ra sao? - Ảnh 2.Bé gái sơ sinh khỏe mạnh bị bỏ trong bọc ni lông trắng đặt trước cổng chùa

Một bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ trong bọc ni lông vừa được người dân phát hiện trước cổng chùa ở tỉnh Đồng Tháp và trình báo cơ quan chức năng.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: Trẻ sơ sinh bỏ rơi con cha mẹ Khánh Hòa Nha Trang xử lý hình sự

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